張善政不滿SRF復活 批綠選前反對選後護航

桃園市三家SRF廠敗部復活，桃園市長張善政表示將啟動「關鍵權限」反制。(記者朱冠諭／攝影)

經濟部讓桃園市三家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃科「敗部復活」，市長張善政昨批中央選前政治操作，講的都是空話，未來市府會收回超量汙染物排放權，不會為廠商考慮；桃園市議會國民黨 團批民進黨 執政玩選前反對、選後護航的兩面手法，犧牲桃園市民的肺，以「假綠能 」SRF達到非核家園目標，未來不排除發動抗爭。

行政院長卓榮泰昨表示，SRF是新的產業技術，會要求經濟部加強說明，但此案主管單位在地方政府，盼地方決定前應和人民、業界多溝通。

張善政表示，今年選舉前，時任民進黨立委黃世杰和中央都說，市府若反對廠商進場可以否決，當市府撤銷廠商入園許可，中央卻撤銷市府的處分，顯然先前說的都是空話和政治操作；雖然觀音是最支持民進黨的地方，但他不會考量居民政治立場，市民的健康都是市府的責任。

張善政也提到，前市府發給台灣立方和可寧衛能源兩家SRF廠汙染物排放權時，將桃科園區總體排放量的「很大一部分」都給他們，比原本應有的至少高出五倍以上。可寧衛、台灣立方的許可排放量分別於今年11月和2026年2月到期，市府計畫屆時收回排放權

反對SRF廠進駐桃科，桃園藍綠議員態度一致。國民黨議員吳進昌表示，觀音有全世界最大的天然氣發電廠，空汙已很嚴重；加上環保園區20家處理事業廢棄物的焚化爐，民眾早已受不了；現在又要增加三家SRF發電廠，「觀音人不可能接受」。

吳進昌認為中央推SRF有兩大陰謀，一是一座SRF電廠年發電量相當三分之一座燃煤電廠，三座SRF電廠等於新增一座燃煤電廠，賴政府要用這種「假綠能」補足核電退場的不足發電量。劇本二是國會衝突後，國民黨立委涂權吉被綠營列為首要罷免對象，「拉下涂權吉可掃除SRF在觀音設廠的阻力」。

涂權吉說，三家SRF電廠進駐觀音，就是經濟部一手主導，前市長鄭文燦配合，瞞著觀音鄉親偷偷硬上的假綠能政策，必要時他將帶頭抗爭。民進黨議員張肇良也主張由市府廢除執照。