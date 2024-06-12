覆議國會改革法賴清德核可 立院25日前須處理 恐爆表決戰

賴清德總統11日核可覆議案，立法院未來15天勢必再有一次「表決大戰」。（本報資料照片）

立法院三讀通過國會改革法案後，行政院於本月6日向總統提交覆議書，賴清德 總統於昨日上午核可覆議案。總統府發言人郭雅慧表示，期盼立法院朝野各黨能再次審慎檢視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。行政院長卓榮泰表示，期盼有機會能向立委們表達行政院立場，兩院再度啟動憲政秩序的互動。

總統府公文昨日下午5時30分送抵立法院，立法院覆議大戰進入15天倒數計時，據了解，國民黨 團今天將要求14日召開全院委員會，邀卓榮泰列席說明並答覆質詢，最晚必須在25日處理完畢，屆時勢必將再有一次「表決大戰」。

立法院5月28日三讀通過攸關國會改革的立法院職權行使法、刑法修正案。接著，行政院於本月6日依憲法增修條文提出覆議，並羅列七大覆議理由，呈請總統核可。賴清德總統於昨日上午11時核可覆議案，並於將公文送至行政院，同時以總統府秘書長函通知立法院。

總統府發言人郭雅慧昨表示，賴清德總統作為民主憲政的守護者，在審慎評估行政院所提之覆議理由書後，依照憲法賦予行政院的權利，核可行政院對法律案的覆議權，期盼立法院朝野各黨能再次審慎檢視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。

行政院也將全案移請立法院覆議。行政院表示，經詳細研議，修正條文有違反憲法上民主原則、權力分立原則，以及正當法律程序，而侵害人權之虞。

行政院列出六點窒礙難行之處。包含「審議程序不符民主原則，具有明顯重大瑕疵」、「立法院職權行使法有關總統進行國情報告相關規定違反憲法」、「立法院職權行使法有關質詢權、調查權、聽證之行使相關規定，違反權力分立原則，且侵害人民基本權利」等。

行政院強調，民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，提出覆議的目的，絕不是要升高兩院之間的對立與衝突，而是希望透過良性的憲政對話程序，請立法院尊重憲法，體恤民意，藉由再次審視法案的內容，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

由於國民黨、民眾黨勢必聯手再度擋下覆議案，且會在全院委員會要求卓榮泰列席說明。卓榮泰昨指出，希望有機會更清楚表達行政院的立場，兩院再度啟動憲政秩序的互動，這也是國人願意看到的。