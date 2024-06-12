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府公文拖過程序委員會收案時間 藍批沒收7天覆議期

記者唐筱恬、陳熙文、張睿廷、黃婉婷、歐陽良盈／台北12日電
行政院對國會改革法案提出覆議，總統府核准公文拖過程序委員會收案時間，國民黨團總召傅崐萁痛批，「總統、行政院長做事有失光明磊落」。（本報資料照片）
行政院對國會改革法案提出覆議，總統府核准公文拖過程序委員會收案時間，國民黨團總召傅崐萁痛批，「總統、行政院長做事有失光明磊落」。（本報資料照片）

立法院將展開15天覆議大戰，國民黨目前沙盤推演三方案，第一是發文要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，經朝野同意可最快14日院會處理；第二為18日程序委員會排案後，於21日全院委員會處理，最晚25日立法院會一定要完成記名投票，等於壓線表決。

據了解，國民黨團也將在今日立法院程序委員會上，將覆議案列入程序委員會，由於在綠營反對下會變成14日「不確定議程」，14日將把覆議案增列入議程，立刻開全院委員會審查。國民黨團將主張覆議案為憲政層級且有時效性，希望朝野有一致認知，必須立刻處理。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛批，「總統、行政院長做事有失光明磊落！」行政院講要覆議講了這麼久，竟然刻意拖過立院程序委員會收案時間，刻意於昨日下午5時30分才把公文送到立法院，「覆議期15天就被沒收了七天」。國民黨團將在收到覆議案後，立刻發文要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論覆議案處理時間。

其實光是覆議案公文往返，朝野就歷經一番鬥法。據了解，本周程序委員會輪值召委、國民黨立委吳宗憲日前特別更改議程，將收案時間改為昨日中午，今日召開程序委員會，但總統府核可覆議公文約於昨日下午5時30分才抵達立院，等於拖過了本周立法院程序委員會可排案的時間，立院必須下周二（18日）才能正式將覆議案排入院會。

依照憲法增修條文，立法院應於送達15日內作成決議，也就是最晚必須25日深夜前處理覆議案，否則覆議案將自動生效。

不過，18日立法院財政委員會召委羅明才已排定三天兩夜日本熊本考察行，羅明才、王鴻薇、翁曉玲、陳玉珍、顏寬恆都將參與，正值表決關鍵期，也成為一大變數。

國民黨團副書記長林思銘表示，如果民進黨杯葛，會議拖到午夜也不是沒可能，國民黨要預防的是民進黨可能在表決當下癱瘓議事，拖延時間，國民黨團將會嚴防此事發生，不會讓民進黨立委再度影響正常議事進行。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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