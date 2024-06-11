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SRF電廠復活 觀音人拒當次等公民 將北上抗議

台灣新聞組／桃園11日電
3家SRF電廠被桃園市府在3月廢止，卻在經濟部敗部復活，引發觀音區民大反彈，圖為興建中的台灣立方SRF廠。（圖／讀者提供）
3家SRF電廠被桃園市府在3月廢止，卻在經濟部敗部復活，引發觀音區民大反彈，圖為興建中的台灣立方SRF廠。（圖／讀者提供）

桃園市政府撤銷三家SRF電廠進駐桃園科技工業區專案申請案，沒想到此案在經濟部「敗部復活」，引發觀音地方強烈抗議反彈。桃園市議員吳進昌、許更生和多位里長、里民連日串聯連署，市議員吳進昌昨天表示，「根本就是官逼民反」，觀音人堅決反對蓋SRF廠，端午節後，地方人將討論北上前往總統府或經濟部抗爭到底，表達觀音反對SRF廠汙染。

本報系聯合報報導，桃園市政府3月宣布廢止同意3家SRF發電廠（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業園區，其中一家可寧衛能源公司不滿提出訴願，經濟部在6月6日撤銷市府處分，意味著3家廠商都可繼續設廠。對此，市府表達遺憾，表示將嚴格把關設置程序，捍衛市民健康。

市議員吳進昌表示，去年大選前，民進黨執政的經濟部、前市長鄭文燦表達收回三家SRF電廠推薦函，未料近日被市府撤銷的三家SRF廠，經訴願竟被中央同意敗部復活「自己打臉自己」，況且SRF電廠鄰近海大等學校恐製造汙染，觀音人堅決反對到底。

吳進昌說，和里長、地方人將在端午節後討論北上抗爭，再研議是去總統府或經濟部抗爭，綠營中央把撤銷案再恢復，如同官逼民反，「把觀音人當次等公民」。

桃園市觀音區環境汙染事件頻傳，中國時報報導，觀音區1983年發生台灣首起鎘米汙染事件，今年初富林溪因無良廠商偷排廢水毒死上萬隻魚，當地煙囪工業密集，更被稱為「煙囪中的孤島」，如今要再面臨空汙壓力，觀音人喊話要到中央、桃園市政府抗爭。

市議員許更生、大潭里長彭明聰都說，里民已陸續寫好抗議連署書，SRF廠在3月被市府撤銷後，卻還是繼續在蓋，沒有停止跡象，居民怎能接受？彭明聰強調，如今地方唯一訴求，就是停止在觀音大潭里設廠與開發，希望政府要聽進人民心聲，不要再毒害觀音鄉親的健康，期盼一切還有轉機。

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