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桃市府反制SRF電廠 張善政批經部：「昨是今非」

記者朱冠諭、曾增勳／桃園11日電
經濟部撤銷桃園市政府廢止3家SRF廠入園許可的處分，桃園市長張善政表示，現在SRF連環境部都有疑慮，經濟部不應為錯誤能源政策護航。（本報資料照片）
經濟部撤銷桃園市政府廢止3家SRF廠入園許可的處分，桃園市長張善政表示，現在SRF連環境部都有疑慮，經濟部不應為錯誤能源政策護航。（本報資料照片）

桃園市3家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區受挫，在經濟部解套下「敗部復活」，觀音區居民強烈反彈，醞釀赴總統府或經濟部抗爭。桃園市長張善政昨在臉書重批經濟部「昨是今非、立場反覆」，他會要求市府依法嚴格審查，絕不讓未達標準的業者過關。市府則將啟動「關鍵權限」反制，期滿先收回超量汙染物排放權。

台灣立方、可寧衛、立疆三廠計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，因空汙疑慮爭議不斷。

桃園市議員吳進昌、許更生和多位里長、里民連日連署陳情書，將在抗爭時陳交給賴清德總統或經濟部長郭智輝。吳進昌表示，SRF電廠恐製造汙染，觀音人將北上抗爭、堅決反對到底。

許更生、大潭里長彭明聰也說，SRF廠在3月被市府撤銷入園許可後，始終未停工。經發局長張誠認為，「應該就是看準訴願會過」。

張善政說，2018至2019年間，3家SRF廠商函詢可否進入桃科，市府經發局皆回覆不符土管規定，不可入園；直至2020年經濟部建議專案核准入園。入園程序與條件須由經濟部向市府推薦，經濟部的推薦函，是市府核准的前提，若無經濟部先向市府推薦，前市府也不會核准入園許可。

張善政表示，選前經濟部屢次表達願意撤回推薦函，如今市府廢止SRF入園許可，經濟部又撤銷市府處分，讓3家業者入園，昨是今非。觀音鄉親長期為能源政策承擔太多，大潭火力廠今年將成為全台最大電廠，如今經濟部讓SRF廠進駐，顯然不重視觀音鄉親健康及環境權益。

市府官員表示，經濟部撤銷市府處分，市府無法行政救濟，將啟動「關鍵權限」收回鄭文燦任內發給廠商的「超量汙染物排放權」；依各自持有土地配額，台灣立方超量排放可達4至10倍、可寧衛約3倍，將分別於2026年2月與2024年11月到期。

市府官員強調，到期後市府將收回超量排放許可，燃燒量將大幅減少，缺乏規模經濟，廠商就要思考設廠規畫是否要繼續下去；後續市府還有兩道關卡，包括經發局將重新審查汙染物排放權，環保局也將依重新核定的汙染物總量，審查空汙排放許可申請。

3家SRF電廠被桃園市府在3月廢止，卻在經濟部敗部復活，引發觀音區民大反彈，圖為...
3家SRF電廠被桃園市府在3月廢止，卻在經濟部敗部復活，引發觀音區民大反彈，圖為興建中的台灣立方SRF廠。（圖／讀者提供）

張善政 賴清德 臉書

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