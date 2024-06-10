黑白集／非核緊箍咒又來 童子賢險成唐飛第二

童子賢對核電抱持務實態度。(記者陳易辰／攝影)

上任不及1個月，經長郭智輝就經歷了場震撼教育，被認為是核能開明派的他不敵民進黨內壓力，被「校正回歸 」成非核家園派。此刻心情最複雜的，恐莫過於差點接下賴政府首任閣揆的企業家童子賢，童多次公開呼籲政府應重新思考核能，若當初他組閣，大概也會成了當年因反對廢核四，任期僅短短139天的扁政府首任閣揆唐飛第二。

童子賢與郭智輝都來自產業界，對核電抱持務實態度。賴清德 力邀童子賢擔任閣揆，又從產業界延攬多位人士入閣，從民間友人到閣員的「裡應外合」，自然被外界揣測賴政府的能源政策可能會轉彎。

但此舉顯然惹怒了黨內反核公媽派，監委田秋堇、趙永清上月即宣布將調查核電廠抗震能力。監院也曾在2021年重啟核四公投 案前夕，公布核安調查報告，直指政府未對核災做充分準備，應終結核電，領銜的同樣是田秋堇。非核家園的緊箍咒還沒解開，黨內反核派倒先念起套在賴清德頭上的緊箍咒，作為少數總統，賴清德無法再失去黨內基本教義派的支持，閣員只能「改正」。

面對這樣的轉折，童子賢此刻心情恐是失落遠大於慶幸。話說回來，賴清德當初大張旗鼓從產業界找來郭智輝，現在看來，何不讓王美花繼續做就好，反正都是死抱非核家園，誰來做不都一樣？