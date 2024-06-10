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立院調查權行使 對外公開？設調查官？藍委意見分歧

記者張睿廷、陳熙文、林銘翰、張睿廷、林河名／台北10日電
國會法案三讀過關，國民黨立委對於如何行使調查權，是否設調查官、應否全程公開，有不同意見。（本報資料照片）
國會法案三讀過關，國民黨立委對於如何行使調查權，是否設調查官、應否全程公開，有不同意見。（本報資料照片）

國會改革法案三讀通過，立法院有望於下月初首次行使調查權。有國民黨立委認為應全程公開透明，也有人認為該比照「檢察官辦案模式」；國民黨立委翁曉玲則明確指出，可設立「立法院調查官」，並稱連立法院秘書長周萬來也對此提議表示認同。

國民黨立法院黨團秘書長洪孟楷擔憂，設立「立法院調查官」涉及二次修法，會有極大難度；他認為，立法院現行體制便有文官，可以協助立委行使調查權。

民進黨立委、司法委員會召委鍾佳濱指出，攸關國會改革的修正案雖然三讀通過，但現在行政院提出覆議，不宜操之過急。他批評相關修法是「拼裝車」，許多條文內容不但缺乏完備性，前後也不大連貫，不但在調查權的行使上會出現不一致，在制度上也無法銜接。

民眾黨立委林國成則表示，調查委員會必須經過立法院會同意，才可以立案調查。有關翁曉玲主張，立法院設立調查官協助立委調查詢問，林國成說，「要修法可以修」，尊重個別立委表達意見，民眾黨團不予置評。

法案在鏖戰多日的國會改革法案爭議中通過三讀，行政院還提出覆議，目前朝野對立嚴重，根本不可能討論到執行方案。據了解，藍營對於耗費九牛二虎之力才通過的法案，自然不願讓民進黨政府成功拖延，因此已經有藍營立委開始討論接下來該如何執行「調查權」，多名藍營立委將更將目標鎖定「超思雞蛋案」。

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲持另一種觀點。他說，調查內容可能涉及個人隱私及公家機密，為了保護行政官員與人民，立法院調查案件時可比照檢察官辦案模式，也就是全程公開錄音、錄影留證，留存立法院，立委僅可調閱觀看，內容不可公開。

翁曉玲則認為，立法院可設調查官，由中立、具有專業法律背景的調查官來輔助立委執行調查權，譬如調閱文件、辦聽證會、發函通知相關人員赴會、製作會議記錄，完備所有程序，才可信服社會各界；當所有資料完備，最後立委開始「調查詢問」時，便可掌握所有脈絡，詳加調查社會關注的各種大案。

國會改革法案歷經四次院會才完成三讀，過程紛紛擾擾，撇開朝野已經開打的覆議、準備聲請釋憲等「憲法戰」，如何有效執行三讀條文的規定，剛是挑戰的開始。

為強化立委調查權，有國民黨立委主張設立「立法院調查官」。不過，設立「立法院調查官」涉及二次修法，剛剛三讀通過的條文何時能順利上路都有疑問，何況是要再次修法，肯定引發民進黨政府更強烈的反彈。

既然明知設「立法院調查官」可能橫生枝節，在野立委不如在已三讀的條文內，確實發揮條文賦予的立院調查權限；有了實際驗證與運作成果，再修法精進，也不算遲。

國民黨 民進黨 雞蛋

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