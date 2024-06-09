我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

新聞眼／少數政府鬧事 升高對立當心被反噬

記者 周佑政
國會改革法案三讀後，行政院長卓榮泰尚未收到立院公文，就先斷定法案內容「窒礙難行」。（本報資料照片）
國會改革法案三讀後，行政院長卓榮泰尚未收到立院公文，就先斷定法案內容「窒礙難行」。（本報資料照片）

民進黨政府為了阻擋國會改革修法，先是和「青鳥」群眾裡應外合抗爭，隨後行政院又對國會改革法案火速提出覆議，接下來綠營還將啟動下鄉宣講「反濫權」，藍營也有全台反制行動。賴政府才上台沒多久，若放任朝野與社會對立持續不斷升高，這個執政起點，恐讓未來四年少數政府運作更雪上加霜。

「只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案」，這是過去八年民進黨完全執政的最佳寫照。但今年大選後，民進黨失去國會多數，面對藍白陣營在立法院聯手推動法案、議事，民進黨指責多數霸凌少數，不遵守少數服從多數的民主精神，在國會改革修法期間，也採取衝撞路線，與場外充滿特定意識形態的「青鳥」合流，對代表多數民意的立法院施壓，讓國會戰火愈燒愈烈。

國會改革法案三讀後，行政院長卓榮泰在尚未收到立院公文，就逕自斷定法案內容「窒礙難行」；待行政院收到立院修法後，果然「一如預期」，將國會改革修法扣上「七大罪狀」，全數覆議，點燃在野黨的怒火。但這次通過的法案，其中不乏民進黨主張與認同的內容，昨是今非，只是為了反對而反對，在道理上恐站不住腳。

民進黨除了想透過體制內的覆議、釋憲等作為「翻案」，現在更發起「反濫權、護民主」全台宣講行動，想仿效當年封殺四大公投的全台「遍地開花」宣講招數，透過社會力來施壓在野黨。不過，四大公投是由在野黨與民間發起，民進黨作為防守的一方，依理論理向社會論述、辯護執政黨政策，進而動員群眾投下不同意票；如今，民進黨只因為不滿國會多數通過的法案，就背棄長年主張的國會改革理想，下鄉宣講目的除了阻擋國會改革，還包括罷免在野黨立委，充滿政治算計。

賴總統上任不到一個月，選擇衝撞路線讓對立加劇；但朝小野大的政治局勢將持續四年，綠營繼續操作仇恨對立，影響的不只是行政立法互動，國政推動也會窒礙難行，最後遭反噬的恐怕是執政黨自己。

民進黨 公投 罷免

上一則

打詐新4法惹議 立委看科偵法 「為何不修刑訴法就好」

下一則

台印勞工備忘錄 移工團體籲速審

延伸閱讀

綠委質問頂不住？經長改口：非核家園態度沒變

綠委質問頂不住？經長改口：非核家園態度沒變
政院覆議若敗 卓榮泰：沒辭職選項 反問在野是否放棄倒閣

政院覆議若敗 卓榮泰：沒辭職選項 反問在野是否放棄倒閣
國會改革全覆議 行政霸權毀憲亂政

國會改革全覆議 行政霸權毀憲亂政
台電財務漏洞怎補？藍委要經濟部長說清楚

台電財務漏洞怎補？藍委要經濟部長說清楚

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題