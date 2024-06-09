我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

打詐新4法惹議 立委看科偵法 「為何不修刑訴法就好」

記者黃婉婷、王千豪／台北9日電
打詐新四法上周在立法院完成初審，檢認為有必要時，得以儀器辦案，圖為M化車。(本報資料照片)
打詐新四法上周在立法院完成初審，檢認為有必要時，得以儀器辦案，圖為M化車。(本報資料照片)

「打詐新四法」上周在立院完成初審，提供檢警打詐利器，但法界認為，檢察官發動科技偵查要件不明確，立法院法制局也認為模糊不明，司改會更示警，修法放寬檢警能監看人民的隱私空間，恐成「大監看時代」。

司改會常務董事林俊宏提到，此次放寬檢警使用非實體侵入性的科技方法監看或攝錄人民的隱私空間進行科技偵查，等於能從室外監控民眾住家的所有行動及生活狀態，對人民隱私危害非常大，既然過去反對通保法監聽民眾私生活，自然也不應允許這種監看行為。

法制局報告指出，科技偵查及保障法草案中對於何謂「有必要」時得發動科技偵查的敘述，目前仍模糊不明，建議增列相關要件，作為發動科技偵查的門檻，避免民眾隱私被侵害。

法制局報告具體建議，科技偵查之發動應符合最小侵害原則；以科技方法追蹤位置或調查行動通訊設備，應區分被告和第三人之發動門檻；許可書應載明「科技方法」的裝設或實施方式。報告並提醒，受調查人就檢察事務官、司法警察官或司法警察所為無令狀科技偵查，恐無法依草案第十條提起救濟。

朝野立委雖支持擴大科技偵查，但對於為何不在刑事訴訟法設專章，而要改立「科技偵查及保障法」專法，也有質疑聲音，立法院司法委員會國民黨籍召委吳宗憲已於本周三排案審議三黨所提的刑事訴訟法修正版本，朝野協商時再決定採哪種作法。

行政院上月初推出「打詐新四法」，立法院上周火速審議，修正草案皆完成初審，力拚本會期全數三讀。其中，科偵法初審條文規定，偵查中檢察官認為有必要時，得使用M化車、GPS、熱顯像儀辦案。 

儘管朝野認同科技偵查有其必要，除了政院版科偵法外，立法院司委會國民黨籍召委吳宗憲、民進黨籍召委鍾佳濱及民眾黨立院黨團總召黃國昌都提出在刑事訴訟法增訂科偵專章因應。曾任檢察官的吳宗憲指出，搜索、扣押規範都在刑事訴訟法內，行政院偏偏要另立專法，這很奇怪。吳宗憲批評，多年來司法院怠惰修正刑事訴訟法，逼得法務部與行政院推出專法，但科偵法草案僅11條，扣除沒用的3條，只剩下8條，為何不放進刑事訴訟法即可？待相關草案進入朝野協商階段，他將拜託立法院長韓國瑜支持將科偵專章修進刑事訴訟法。

鍾佳濱認為，立專法或專章都可行，沒有優缺點之分，重點在於朝野取得共識；刑事訴訟法著重人權保障，科偵法草案便於檢警發掘犯罪事實，面向不同，但要兼顧。

刑事訴訟 國民黨 韓國瑜

上一則

雙北罰款追不回 警局：持續努力

下一則

新聞眼／少數政府鬧事 升高對立當心被反噬

延伸閱讀

覆議若失敗 藍喊卓榮泰下台 綠嗆有種就倒閣

覆議若失敗 藍喊卓榮泰下台 綠嗆有種就倒閣
張蘭造謠孫子「被退學」大S不忍了 出手這麼做

張蘭造謠孫子「被退學」大S不忍了 出手這麼做
台立院二讀總統國情報告採即時回答 其餘條文21日再戰

台立院二讀總統國情報告採即時回答 其餘條文21日再戰
台院會衝突立委送醫 綠籲停止開會、藍批使用暴力

台院會衝突立委送醫 綠籲停止開會、藍批使用暴力

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題