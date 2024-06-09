新聞評論／綠為覆議而覆議 嗆在野可倒閣 製造憲政衝突

行政院就國會改革法案提出覆議，院長卓榮泰（中）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）嗆在野黨可提倒閣。(本報資料照片)

國民黨 和民眾黨聯手通過國會改革法案，行政院火速羅列七點理由提出覆議，行政院長卓榮泰與民進黨 立院黨團總召柯建銘更嗆在野黨可提倒閣。歷經修法時的國會衝突與街頭抗爭，民進黨仍持續求戰、引戰，意味朝野難有良性互動空間。

從政治現實看，執政黨必須掌握立法院二分之一席次，才能成功覆議。但國會改革法案由席次過半的藍白兩黨聯手通過，覆議案被否決可說已成定局。日前立法院長韓國瑜才對國民黨立委喊話，希望能「緩推衝突性法案」。如果行政院能以不提覆議來表達善意，作為與國民黨不推衝突法案的善意互動起點，則不失為朝野從全面對抗走為良性競爭的起步。

然而，行政院不僅迅速提出覆議，而且七點理由充滿挑釁，多是沒有事實根據的政治性語言。例如第一點「沒有實質討論，違反民主原則」，質疑立法院的修法過程，但這和覆議前提要件的「窒礙難行」毫無關係；況且國會自主，立法院通過法案程序如何進行，何時輪到行政院說三道四？如果這理由成立，過去八年民進黨完全執政時通過的絕大多數法案，都應該被覆議了。

對於行政院的覆議，民眾黨痛批「七大理由全是造謠」。民眾黨的評論，十分接近事實。所謂「無差別調查民眾」、「無限期審查人事同意權」、「藐視國會定義不明」、「懷疑官員虛偽陳述，即可課刑責」等，都與修法內容不合，行政院不是沒看清楚，就是刻意造假。而且多數修法內容均是民進黨過去的主張，行政院說這是「混淆雙首長制」、「漠視正當法律程序」，到底是在提覆議案，或打臉「過去民進黨」？

在國會在野聯手過半情況下，朝野對法案有歧見實屬正常。不過，提出覆議，仍意味行政與立法部門的意見完全相左，茲事體大。同樣是朝小野大，扁政府八年執政只提過四次覆議案。而整部中華民國憲政史，也總共只有13次覆議。賴政府上任半月餘就提覆議案，顯示對於憲政秩序和政治穩定的漠視。

更荒謬的是，柯建銘、卓榮泰先後嗆在野黨「有種就提倒閣」、「要不要放棄倒閣？」倒閣本是國會對行政部門展現「不信任」，執政黨要在野黨「不信任行政部門」，實所罕見。柯建銘、卓榮泰如此挑釁，是因為在野黨倒閣，就可解散國會重選立委，民進黨獲得「重考」機會；即便重選結果還是三黨不過半，民進黨也只是換個行政院長，仍然掌握政權，可說穩賺不賠。

民進黨知道覆議成功可能性不高，但仍然「為覆議而覆議」，原因不是「堅持民主」或法案真的「窒礙難行」，而是試圖藉由政治對立衝突來獲利。至於「鼓勵倒閣」，更是鬧劇；民進黨若自認卓內閣不孚民心，一旦覆議案不通過，卓榮泰自行總辭即可，根本無需「策動在野黨倒閣」。

覆議失敗後，民進黨團將提釋憲，並可能聲請暫時處分，將國會改革的命運交付憲法法庭。如今大法官 清一色是「蔡英文提名、民進黨同意」下產生，民進黨對憲法法庭判決結果有恃無恐。然令人憂心者，未來民進黨在國會擋不住的法案，都可能面臨這種覆議、釋憲的結局。諷刺的是，蔡政府時期，大法官極力捍衛民進黨通過追殺在野黨的法案；賴政府時期，大法官負責消滅在野黨通過民進黨不喜歡的法案。

這次國會改革法案，除立法、行政兩院對立，監察院表態、大法官釋憲，五院中的四院都捲入政治風暴。朝野衝突引爆的憲政運作危機，也將是賴政府未來四年的常態。