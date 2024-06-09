綠輿論戰3路並進 賴清德：論述、民意不能輸

民進黨中央主責全台宣講，被視為新任秘書長林右昌的起手式。(本報資料照片)

行政院對立法院國會改革修法提出覆議，據了解，民進黨 將多管齊下啟動「輿論戰」，透過全台宣講、延續青鳥、網路空戰，三路並進訴諸民意。賴清德 總統雖然不會參與下鄉宣講，但高度關注國會改革爭議，賴總統認為，表決可以輸，但論述、民意不能輸，行政院既然已提出覆議，就有義務與民進黨及民進黨團透過清楚的論述，向民眾說清楚國會改革相關修法窒礙難行之處。

行政院與民進黨立委將更積極論述覆議理由；另方面則透過立委與各級民代、黨公職在全台遍地開花宣講，期盼以地方包圍中央，透過「民意」施壓藍白立委；此外綠營也要延續「青鳥行動」熱度，希望更多青年關注這次的覆議大戰。

為凸顯在野黨的國會改革修法是擴權，民進黨將展開一個月的「反濫權、護民主」全台宣講行動。民進黨人士表示，從網路大數據來看，關於「青鳥行動」的討論是在降溫，這是個警訊；要和在野黨打持久戰，光靠雙北地區同溫層已難以為繼，勢必得走進基層，喚起更多基層群眾支持。

為避免在野黨質疑行政不中立、角色錯亂，行政院不參與下鄉行動，但會配合立院議程，必要時前往說明與重申覆議七大理由，堅定政院立場。政務委員林明昕說，憲政秩序也是政治秩序，在立法院審議覆議案前，只要過程合憲合法，什麼溝通都能進行，「院長走一趟去說明也是一種」。

全台宣講由民進黨中央主責，被視為新任秘書長林右昌的起手式，要強化民進黨和社會對話的能力，綠委將投入下鄉宣講行列，盼以第一線視角，闡述國會改革面臨哪些程序，以及審查過程為何被認為黑箱。