國會改革輿論戰 藍綠全台開打下鄉宣講

朝野國會改革戰從立法院內打到院外，民進黨將全台宣講，國民黨也要舉辦說明會。圖為5月17日立法院會朝野衝突。(本報資料照片)

國會改革大戰2部曲啟動！行政院以7大理由主張法案窒礙難行，向立法院提出覆議，藍綠本周發動輿論戰，民進黨 「青鳥全台飛」宣講行動14日開始，首發場選定花蓮劍指國民黨 立院黨團總召傅崐萁；國民黨15日從賴清德 總統本命區的台南出發，全面反制青鳥行動，藍綠戰線延伸全台遍地開花。

民進黨秘書長林右昌表示，延續「青鳥行動」的全台宣講將名為「反濫權、護民主」，第一場會在花蓮縣、第二場新北市、第三場台北市，系列活動要讓全台民眾更深入了解對國會最近發生的事情。台灣民主需要深化，所有人民都應該了解立院通過這些修法，是否會影響到人民權益、國家體制有效運作。

民進黨人士表示，相關宣講從6月14日起到7月16日，為期1個月，分兩階段展開。第一階段從14日到6月底，已通知各縣市黨部，應至少辦理1場大型說明會，黨中央和政院會組成「大咖應援團」助陣；第二階段從7月開始，鼓勵縣市黨籍立委、議員及鄉鎮市民代表、村里長辦理街頭宣講，讓民進黨論述更深入廟口、大街小巷。

民進黨將啟動下鄉行動，國民黨昨天也宣布舉辦「台灣第3波民主改革—國會改革說明會」，籌劃各地宣講遍地開花，6月15日從台南起跑，預計在每一個縣市舉辦至少1場中大型說明會，邀請直接參與立法過程的立委現身說法，讓民眾了解民進黨如何無視國會、總統選舉雙少數的民意趨勢，執意迴避國會監督，遮掩過去8年弊案，持續挑動社會對立，以強化國會改革的必要性及正當性，建立民主制衡的國會。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，面對民進黨惡意的扭曲國會改革，持續挑動社會對立，國民黨深知闢謠永遠比不上造謠的速度，也已經濃縮國會改革說明網站的內容，規畫一套共同的教案，並且拍攝影片，說明國會改革必要性，在各個場合，都加強說明國會改革立法精神以及立法程序正當性，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

民進黨秘書長林右昌表示，執政黨不會希望和在野黨對抗，而是希望得到所有人支持，民進黨發起全台宣講，不是在野黨的權謀想像。

民眾黨主席柯文哲表示，與其通過後再來大家宣講，還不如一開始在立法院就好好辯論，不要為反對而反對、製造對立。