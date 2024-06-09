綠中常委改選 料「賴上英下」派系大洗牌

賴清德(左)就任黨主席後首次中常委改選，蔡英文(右)英系生存危機面臨空前挑戰。(本報資料照片)

民進黨 兩年一度的黨職改選將在7月21日全國黨代表大會登場。黨內派系勢力版圖，向來以能在中常會拿下多少席中常委為指標，今年適逢賴清德 就任黨主席後的首次中常委改選，經估算，親賴派將在十席中常委輕鬆過半，穩坐黨內最大勢力不成問題；首當其衝的則是過去四年作為黨中央骨幹的英系，這次面臨空前挑戰。

賴清德總統身兼民進黨主席，無論對內閣、黨內都已一統天下，但黨政權一把抓，也意味著若新政府、黨中央新班底未來出狀況，可再也沒任何藉口了。

派系人士表示，上月底全國黨代表改選結果出爐後，已能推算出中常委席次輪廓，各派系一看初步結果，心裡都有底「英系選不好」；加上黨內小派系如湧言會、綠色友誼連線、民主活水都已明確表態「信賴」，黨內派系生態洗牌，「賴上英下」已成定局。英系面臨生存危機，除友好勢力重整，要穩固現有的二席中常委，也有挑戰。

派系人士指出，雖然固守二席中常委有難度，但英系目前仍以此為目標，其中一席中常委較明確將推派前立委蘇治芬，並擬和蘇系合作；當中關鍵是高雄市長陳其邁，是否會進場支持「英蘇同盟」。

派系人士透露，陳其邁目前無黨職，在黨務上盡可能中立的態度明確，評估現在是賴清德剛站穩黨內第一人，目前尚不是在黨內出頭之時，盡可能低調是最合適作法；但陳其邁確實和英系、蘇系關係都不錯，未來是否進一步合作，動見觀瞻。

其他新潮流預料仍穩定拿下三席中常委，穩坐黨內最大派系；湧言會、綠色友誼連線都維持一席；行政院長卓榮泰為首的民主活水，實力預料持續看漲。經計算，親賴系統在中常會「坐五望六」，賴清德未來兩年內，都將穩坐黨內一把手。

「權力愈大，責任愈大」，賴清德既然對內閣人事、黨中央布局都已依自己想法進行，就該起碼展現出執政團隊一體、彼此溝通無礙；但從近來幾個事件看來，並非如此，光是能源政策對核電態度為何，經濟部長論調就出現髮夾彎，立院竟無從反映；朝野下一波攻防議題，預料將會是財劃法修法，但從民進黨團到行政院，至今更是連提案版本都沒有知。

賴清德身為少數總統，外界原先推測，賴有機會採集體領導甚至是聯合政府方式；但事實證明，他對自己高度自信的硬派作風沒有改變。這倒也不是壞事，只不過若連權掌握在手的立院黨團、黨中央、行政院間，彼此都出現不協調，民眾又要如何對賴清德能有效率地運用黨政大權有信心？