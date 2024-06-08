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政院覆議若敗 卓榮泰：沒辭職選項 反問在野是否放棄倒閣

台灣新聞組／台北8日電
行政院前天針對國會改革法案提出覆議，民眾黨立院黨團昨製作圖卡打臉行政院，在「五年二十班、姓名卓榮泰」考卷上打鴨蛋評為零分。(記者黃義書／攝影)
行政院前天針對國會改革法案提出覆議，民眾黨立院黨團昨製作圖卡打臉行政院，在「五年二十班、姓名卓榮泰」考卷上打鴨蛋評為零分。(記者黃義書／攝影)

朝野覆議大戰開打，行政院日前列舉七大理由，針對國會改革法案提出覆議，閣揆卓榮泰昨到立法院備詢，藍白齊轟政院向國會宣戰，質問卓揆若覆議失敗，是否負政治責任下台？卓榮泰態度堅定表示，「沒有辭職的選項」，他也反問在野黨立院黨鞭，要不要放棄倒閣？

行政院提出七大理由，直指國會改革法案窒礙難行，因此提出覆議，政院的大動作，瞬間點燃在野黨怒火。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨向卓揆喊話「覆議失敗，卓榮泰是否負政治責任下台？」民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，民眾黨團不會接受政院的覆議，「覆議案若不通過，卓榮泰恐怕該知所進退」。

民眾黨立院黨團昨製作圖卡打臉行政院，在「五年二十班、姓名卓榮泰」考卷上打鴨蛋評為零分，附上「老師評語：老師懷疑學生根本沒看法條」，揶揄意味濃厚。黃國昌批評政院七大理由全是造謠，堂堂行政院會與會後記者會淪為中央廚房，行政院說要對每一條通過的法案提覆議，當中不少民進黨團提案，「民進黨瘋起來連自己的法案都提覆議！」

藍白砲火猛烈，要求卓揆下台。卓榮泰表示，政院正努力讓覆議通過，但如果覆議沒有通過，依據憲法增修條文第三條第二項第二款規定，「行政院長沒有辭職選項」，他提醒傅崐萁「還有第三款的選項（立法院發動倒閣），要不要放棄？」至於黃國昌多次對他有非常不正確的講法、說他說謊等，他跟黃誰的公信度比較強，就讓社會公斷。

傅崐萁回應，沒有民意基礎的行政院長，竟暗示執政黨想與在野黨全面開戰，意圖恐嚇在野黨若敢倒閣，總統便會全面解散國會，這種暗示不符合台灣人民想要安居樂業的期待，更非中華民國之福。民進黨立委林俊憲回嗆，傅崐萁敢倒閣嗎？如果國民黨認為擴權法案是正確，請倒閣訴諸民意，讓人民做裁判。

朝野為了覆議案隔空互嗆，此案待總統核可後將移請立法院覆議，若朝野黨團無共識，立法院將再次上演表決大戰，立院人士表示，從相關時程推估，最快18日院會就可能表決。

民進黨 國民黨 中華民國

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