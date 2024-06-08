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新聞幕後／府院、綠委震撼教育 「校正」經長

記者 周佑政、黃婉婷
經濟部長郭智輝上任後曾表態不排除核電，經民進黨立委「強力溝通」後改口。（記者林伯東／攝影）
經濟部長郭智輝上任後曾表態不排除核電，經民進黨立委「強力溝通」後改口。（記者林伯東／攝影）

經濟部長郭智輝上任後表態他個人不排除核電，核二、核三可延役20、30年，郭的說法被解讀為「挺核」，讓綠營內部嚇出一身冷汗。據了解，除了府院高層提醒郭智輝對能源議題的表達應更精準，民進黨立委也藉由6日晚的行政立法餐敘與郭「強力溝通」，並幫新任經長「校正回歸」，行政立法7日終於統一口徑，定調非核家園立場不變。

據了解，由於郭智輝來自企業界，面對核電議題，多以「務實」態度發言，例如核電延役，郭是借鏡國際經驗，進一步抒發個人意見，但郭的發言，容易被解讀為民進黨非核家園立場「轉彎」，讓黨內有頗有微詞；且由於郭智輝是賴清德總統的重要民間企業友人，郭也曾稱有接獲總統指示，「能源政策跨部會要立即檢討」，因此黨內擔憂郭的發言容易被解讀為是賴清德意志。

郭智輝頻「放砲」，許多綠委大為光火，不僅在上周民進黨中常會上關心非核政策是否轉向，本周登場的兩場行政立法餐敘，都有綠委當面提及能源議題。政院方面雖尊重閣員發言，但也私下與郭智輝交換意見，並在6日晚卓揆宴請民進黨立委的餐敘上，定調非核家園立場不變。

據了解，6日晚餐敘中，綠委連番質問郭智輝對核電延役的立場，但郭尚未解釋清楚，就被立委打斷稱「不要講什麼前提」、「這樣會被外界斷章取義」，現場氣氛一度緊繃；綠委也苦口婆心呼籲閣員說話必須精準，不要再說「個人認為」，畢竟都當政務官了，就沒有所謂個人看法；卓榮泰與政院副院長鄭麗君也當場強調，非核家園立場沒有改變。

郭智輝發言引發軒然大波，據了解，府院高層也提醒郭智輝，現在擔任經濟部長，表達應該更精確，尤其談論核電議題時，非核家園一定是「重點前提」，不能「漏講」，否則容易被在野黨斷章取義。

而歷經6日晚上行政立法餐敘的「震撼教育」，郭智輝7日隨即「微調」說詞，表示「核電是我們目前沒有考慮的」，卓揆也強調，行政立法立場非常一致。綠營最終統一口徑，強化非核家園基調，避免讓外界質疑反核立場鬆動。

民進黨 賴清德 校正回歸

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