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黑白集／「台灣電力限制是挑戰」 黃仁勳沒被聽見的話

黑白集
輝達（NVIDIA）在台設研發中心，執行長黃仁勳直言「台灣電力限制是個挑戰」。(記者曾吉松／攝影)
輝達（NVIDIA）在台設研發中心，執行長黃仁勳直言「台灣電力限制是個挑戰」。(記者曾吉松／攝影)

台灣颳了一星期的黃仁勳旋風。他吹紅了台灣的「AI科技島」形象，他的飲食足跡被繪成「美食地圖」，他的「AI大點兵」帶動台股大漲。在台期間，他創辦的輝達市值超越蘋果，成為全球第二大企業，其身價也成為名副其實的「行走三兆男」。

這位皮衣熱力男精力無窮，多少媒體圍著他都不厭其煩侃侃而談，多少民眾擁上來要求合照都有求必應。他拋出要在台灣設置第二個研發中心，立即有九縣市上場開搶，也隨即牽動房地業者的敏銳神經。黃仁勳紅到發燙，賴政府簡直可以把6月第一周訂為「黃仁勳周」；但是他有一句話卻沒被聽見，他說：「台灣電力限制是個挑戰」。

黃仁勳把這話留到離台前夕才說，可能是因為客氣，也可能是不想破壞美好氣氛。畢竟，全台都正在AI的熱頭上，說實話未免太掃興。AI和半導體都是吃電怪獸，缺電絕對是個致命傷，這點很現實。沒有電，再神的機器人也動不了，因此黃仁勳不能不把話說出來。

擔心缺電的話，台灣民眾或業者說個幾萬遍也沒有用，民進黨政府永遠聽不見。除了黃仁勳，台灣美國商會最近也再度發表白皮書表示憂心，並擔心電價機制不夠透明，但經濟部只是再度打哈哈。

黃仁勳的話很重要，第一次沒被聽見，那就請他說三次，確保賴政府會面對問題。

黃仁勳 AI 台股

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