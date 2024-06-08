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台電財務漏洞怎補？藍委要經濟部長說清楚

記者王千豪、屈彥辰、黃婉婷、歐陽良盈、林縉明／台北8日電
國民黨立委呂玉玲。（本報資料照片）
國民黨立委呂玉玲。（本報資料照片）

經濟部長郭智輝上任後數度談及核電廠延役，讓外界認為民進黨非核家園主張可能鬆動。郭智輝昨在立法院「改口」表示，非核家園態度沒改變。國民黨立委直指這是受民進黨內壓力所致，批評執政黨不願正視台灣無法穩定供電的事實，呼籲郭智輝扛住壓力，不要被綠營政治力綁架。

郭智輝對核電延役的態度轉趨保守，國民黨立委楊瓊瓔表示，郭智輝目前為止展現出的態度相對專業，希望郭智輝要扛住壓力、就事論事，秉持專業管理思維及經濟邏輯來為千瘡百孔的能源政策提出改革，而不是被綠營的政治力綁架。

楊瓊瓔指出，非核家園能源配比2025年目標已跳票過一次，政策亂套的結果，是台電慘虧、人民付錢，供電還嚴重不穩，若民進黨仍要以政治凌駕專業，讓黨意至上、民意靠邊，跳票慘劇可能重演。

國民黨立委呂玉玲表示，過去郭智輝對於核能的開明態度，反映的是產業界對台灣能源政策走向的擔憂，現在改口顯然受到執政的民進黨內壓力，改回頭支持非核家園的神主牌，也顯見執政黨不願正視台灣無法穩定供電的事實。

呂玉玲說，難道未來經濟部要年年編列預算補助，來彌補台電的財務漏洞，還是要透過調漲電價，讓全民為錯誤的能源政策買單，「郭部長需要給外界一個清楚的說法」。

民眾黨立委張啓楷說，民進黨內抱守非核家園神主牌的某些重量級人士，把總統賴清德和行政院長卓榮泰往後拉，因此郭智輝等人說法變調。

民進黨 國民黨 賴清德

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