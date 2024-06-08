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NCC訴訟費飆千萬 卓榮泰：機關權利

台灣新聞組／台北8日電
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。（記者林伯東／攝影）
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。（記者林伯東／攝影）

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就通傳會（NCC）爭議質詢，問到中天換照案，若NCC敗訴，應如何救濟？卓榮泰說，被停掉的頻道經法律救濟，要重新回復，有另一個程序，須遵照程序做。另外，NCC所編列訴訟費及法律諮詢費預算逐年上升，徐巧芯質詢時批評，每打一次官司，都在花更多納稅人的錢。

徐巧芯昨在總質詢針對國家通訊傳播委員會（NCC）業務與官司問題問卓榮泰時，7月底任期將屆滿的NCC主委陳耀祥陳耀祥在旁補充相關業務資訊，徐巧芯酸陳耀祥，陳說自己是過客，請過客不要騷擾院長。

她問卓榮泰，中天不予換照案一審是中天勝訴，卓揆的態度和立場是為何？卓揆回應，NCC如果是獨立性機關，他的態度不重要，NCC委員的態度才重要。

徐巧芯提到，她比較NCC從2018至2023年編列的訴訟費用，2018年為150萬元，2023年為1310萬元的訴訟費與法律諮詢費，接著訴訟預算編列會增加還是減少？以前需要的訴訟法律費用少，從2021年起增加，這樣的調幅是否因為NCC出了很多事情，導致很多官司，每打一次官司，都在花納稅人的錢，卓榮泰認為他任內，NCC法律訴訟及諮詢費會高於2023年還是低於2023年？

卓榮泰回應，任何機關捍衛行政決定，進行訴訟或救濟，這是機關自己的權利，他予以尊重。陳耀祥補充，今年的訴訟預算是用通傳基金編列，目前未完全審議通過，僅通過單位預算，金額約1000多萬，差不多這個錢。

徐巧芯說，卓榮泰、陳耀祥都答不出來確切數字。她再問，被關掉的52台中天新聞台，如果NCC換照案確定敗訴，中天應如何救濟？能重回52台？卓榮泰說，被停掉的頻道，即使經過法律救濟，要重新回復，還是有另一個程序，必須遵照程序。

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