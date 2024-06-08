綠議員抵制傅崐萁 贊成「不遊花蓮」…改口道歉

綠營出現反對傅崐萁（圖），抵制花蓮的聲浪。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲 昨環騎花蓮要用個人魅力行銷花蓮景點，但網路傳出抵制國民黨 立院黨團總召傅崐萁，要「報復性不來花蓮旅遊」，連民進黨北市議員李建昌都表態贊成因傅不去花蓮旅遊聲浪，引發地方熱議。花蓮藍營呼籲振興不分政黨顏色，白營則說，花蓮不是傅崐萁的，希望這只是綠營少數人想法。李建昌昨改口，發文道歉。

柯文哲昨由黨籍立委林憶君等人陪同環騎花蓮，預計2天騎200公里，從北到南經過大小景點，協助振興花蓮震後觀光 。

媒體問，傅崐萁是否來溝通花東三法？這次是否與傅或他的妻子縣長徐榛蔚見面？柯表示，這次是應在地觀光業者邀請，沒有安排與兩人見面，但民眾黨有主體性，一向標榜理性務實科學，凡事有輕重緩急，3法案不可能綁在一起。

「民眾黨的態度很清楚，優先支持花東快速道路。」柯文哲說，有一條安全的路到花東訴求是對的，至於環島高速鐵路，有點天馬行空，還要慢慢再討論。

李建昌前天在臉書發文，「國民黨被傅崐萁掌握了！難怪很多好友最近都不到花蓮旅遊」，還說，「可悲丶可歎，但我有點贊成乀！」、「花蓮有的店倒閉了，要好好反思原因。」在在大傷了花蓮人的心。

民進黨台北市議員李建昌。（本報資料照片）

民眾黨花蓮議員傅國淵表示，花蓮並不是傅崐萁的，希望這只是少數人的想法，外界不要斷章取義用抵制旅遊來懲罰花蓮。

國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇說，任何振興災區的行動都是人的善心本意，不應該分政黨顏色，更不應該讓協助振興染上政治味。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，認同民眾對傅崐萁的反感，是民眾對地方政治、經濟發展以及政治清廉的期待，但是在地鄉親不希望看到抵制花蓮，花蓮振興需要民眾的支持。

另據TVBS報導，0403大地震後，花蓮不只建築倒塌，連同觀光都受到嚴重影響，縣府也積極推動振興補助，盼能力挽狂瀾救回觀光產業。李建昌認為傅崐萁夫妻之所以能選什麼中什麼是因為他們有資源可以灑、遍地灑，所以花蓮選民才會把神聖的一票賣給兩人。民眾黨發言人徐千晴昨天表示，李建昌的說法是黨意凌駕於民意的完全體現。她說，前有民進黨團總召柯建銘說花蓮地震是「老天有眼」，後有議員帶頭懲罰花蓮老百姓，她感嘆花蓮的朋友真的是辛苦了。

李建昌昨天晚上他發文道歉：「前幾天惱怒，因近來看不慣立委傅崐萁囂張的亂政行為，PO文傷及復甦中的花蓮觀光經濟，深感自責丶愧疚丶對不住！」