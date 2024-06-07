黑白集／毀憲與護憲 藍綠的角色倒錯

圖為監察院。(本報資料照片)

金庸小說《笑傲江湖》，華山劍派「劍宗」與「氣宗」相爭。氣宗弟子令狐冲意外習得精妙的獨孤九劍，卻因傷全無內力。他與上門奪位的劍宗師叔相鬥，觀戰群雄看傻了眼：怎會「氣宗徒兒劍術高，劍宗師叔內力強」？

類似的角色顛倒，近日也在立院上演。國民黨 團總召傅崐萁疾呼廢監察院，民進黨 團與監察院長陳菊則痛斥，藍白陣營修法是「毀憲」。

賴總統不顧憲法增修條文與兩岸人民關係條例，從憲法本文斷章取義，得出「兩岸互不隸屬」的結論；就連親綠的法學家，也不敢為這樣的釋憲角度背書。對中華民國 缺乏感情、千方百計將之「空殼化」的執政黨，如今面對國會少數，竟突然義正辭嚴地變成中華民國憲法捍衛者，令人啼笑皆非。

反之，不少藍委以近年監委甘為執政黨打手、「辦藍不辦綠」為由，便主張監院必須廢。近年監委行事偏頗的事例確實繁多，但一些人不適格，能否當成廢監察院的理由，也猶待商榷。再說，蔡政府8年肆無忌憚安插人事，理當獨立行使職權的機構都淪為執政黨側翼打手，豈在少數？難道檢調、大法官、ＮＣＣ等都該一併廢掉？

孫中山先生獨見創獲的監察權，百年後應該如何存在、如何轉型，值得深入探討。遺憾的是，朝野雙方除了互噴口水，都未拿出及格的論述。