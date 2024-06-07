提7理由指窒礙難行 政院覆議國會改革法

行政院6日針對國會改革修法提出覆議，行政院長卓榮泰(中)表示，盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容。(記者曾吉松／攝影)

行政院昨天針對立法院三讀修正通過的國會改革修法，包括立法院職權行使法、刑法部分條文提出覆議，政院端出7大覆議理由，將呈請總統核可後，移請立法院覆議，總統府稱會審慎評估。行政院長卓榮泰表示，覆議並非升高朝野對立，是盼國會藉由憲政運作過程再次審議法案內容，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

這次是行政院憲政史上第14次提出覆議，7點理由為，沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；漠視正當法律程序，違反程序正義；無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；藐視國會定義不明，恣意擴大立院職權；懷疑官員虛偽陳述，即可課刑責。

卓榮泰昨在行政院會中指出，立法院對人事同意權的行使，可能影響憲法與法定機關職權行使；藐視國會罪違反法律明確性原則、比例原則，及正當法律程序等。

卓榮泰表示，因有上述窒礙難行之處，因此行政院依照憲法增修條文第三條第二項第二款規定辦理覆議。

據了解，總統府已在昨傍晚6時許收到行政院所呈的覆議理由書。總統府發言人郭雅慧說，尊重行政院行使憲法賦予的覆議權，收到覆議理由書後，賴清德 總統會審慎評估，再行妥適決定。

（可刪）當前立院朝野攻防激烈，外界認為覆議恐常態化。主責覆議案的政務委員林明昕說，覆議本來就是常態，不是洪水 猛獸或憲政危機，是行政院與立法院之間的良性憲政互動，盼經由這次事件互動後，未來就不需要再透過覆議解決相關議題。

立法院甫將攸關國會改革修法的立法院職權行使法、刑法三讀修正案送抵行政院，不到一天時間，向來作風平和的閣揆卓榮泰，卻火速拍板通過覆議案，火藥味十足，與他過往「柔軟」形象大相逕庭，嘴上說「絕非升高朝野對立」，實際作為卻不是這麼一回事，說卓揆沒有「求戰」企圖，在野黨恐難相信。

朝野為國會改革法案廝殺，卓榮泰雖然提出覆議，但必須有過半立委反對原決議，覆議才能成功，但支持修法的藍白立委席次穩定過半，覆議案最終難逃封殺命運，只會加深朝野對立火氣。

行政院覆議未果幾成定局，最終可能走上釋憲一途，但民進黨 團擬依憲法訴訟法規定聲請暫時處分，為法案按下「暫停鍵」，但該法也設下「倒數計時器」，因暫時處分裁定超過6個月後將失效，讓大法官有優先處理案件的時間壓力。