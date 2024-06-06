輸液缺貨 綠委齊轟食藥署擺爛

立委林淑芬(左)說，5月20日至6月3日的二周間，病人沒有輸液可用，一直在等，但政府沒有對應的政策。(翻攝國會頻道)

台灣輸液大廠「永豐化學」被衛福部要求暫停出貨，造成生理食鹽水短缺，影響手術病人及洗腎患者等權益，立委陳昭姿5日表示，健保 署每年調整藥價，大砍藥價，導致藥品品質堪慮，甚至缺藥，「藥品費用支出目標制（DET）」有其檢討的必要性。此外，民進黨立委林淑芬大罵「食藥署擺爛」，部長邱泰源如繼續任用署長吳秀梅，就應負起政治責任。

為了輸液短缺，健保署上周召開共擬會議，與廠商協調，專案採購，署長石崇良說，7日將召開臨時共擬會議，與台灣五家家藥廠協議出短期增產的輸液新藥價，每家藥廠藥價不盡相同，此藥價會至10月為止。8月再次舉行共擬會議，研議10月之後的長期藥價。

立委洪孟楷提問，食鹽水缺貨，何時才能解決？衛福部長邱泰源坦承，約需半年時間才能補上缺口。

林淑芬表示，食藥署4月就知永豐化學違反相關規範，可能引發缺貨危機，醫界也於5月13日在資訊平台反映輸液缺貨，當時食藥署卻僅回覆「將徵求有意願供貨的廠商」。直到藥師公會全聯會反映「缺藥已造成醫院手術、洗腎等治療停擺」，衛福部才開始重視，顯示「食藥署擺爛」

林淑芬說，食藥署機制失靈，已不是「腳麻、手麻」，而是中樞神經傳導出現問題，署長吳秀梅早該下台，「部長邱泰源是沒人可用了嗎？」，如果繼續任用，就應負起政治責任。

除了吳秀梅，林淑芬另點名新任衛福部次長林靜儀，她說，林靜儀多次於臉書 公布輸液缺藥的調度進度，「難道次長的個人臉書變成衛福部的官方網頁？」，林次長想個人作秀，她沒有意見，但部長要讓次長繼續亂下去嗎？

民眾黨立委陳昭姿同樣不滿林靜儀作為，她說，日前一名醫療人員到林臉書留言，指出缺藥問題，遇到相當大的困難，但林卻以嘲諷口吻回應，「某些人站著說話不腰疼，找到更便宜的，我親自到府簽約。」

陳昭姿說，林靜儀身為次長，是政務官，而缺藥是國家問題，「部長可以約束她好好講話嗎？」。國民黨 立委蘇清泉指出，林靜儀擔任區域立委時，常在臉書亂寫、亂罵，但現在林已是衛福部次長，「這樣的行為還適合嗎？」

對此，邱泰源除了頻說「謝謝指教」，也說林靜儀透過臉書請有缺藥問題的醫院，可到藥品供應資訊平台登錄，這也是安撫醫界的心，「用心良苦」。