我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

王義川事件 NCC要求三立說明 若違規可罰200萬

台灣新聞組／台北6日電
民進黨政策會執行長王義川深陷「手機監控」事件爭議中。(本報資料照片)
民進黨政策會執行長王義川深陷「手機監控」事件爭議中。(本報資料照片)

民進黨政策會執行長王義川被疑「手機監控」事件，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天表示，目前為止已收到12件電視節目內容違反事實查證的檢舉案，昨天上午已發文要求三立陳述意見，一旦確認三立違反規定，根據衛廣法規定最重可罰200萬元（台幣，下同，約6.2萬美元）。

王義川日前參加三立政論節目，表達可分析參加「青鳥行動」民眾個資。NCC副主委翁柏宗昨說，目前收到12件申訴，理由皆為違反事實查證導致損害公共利益。

翁柏宗說，已發文請三立陳述意見，按照標準作業流程，三立應於7天內函覆陳述意見，並於14天內召開倫理委員會，後續將相關決議內容送到NCC，之後會將此案提到廣播電視節目內容諮詢委員會審議。若審議結果是三立違反衛廣法規定，依衛廣法規定，NCC將開罰三立20萬元到200萬元不等。

另外，由於目前市面上對於客戶個資去識別化沒有標準程序，業者是只要匿名即可，還是要採用不可逆的特定去識別化方式，皆無定論。翁柏宗指出，會再與個資籌備委員會、電信業者、產業界討論；不過，將會先督促電信業者導入個資去識別化驗證標準規範，如ISO29100等，以精進個資保護機制。

對於王義川事後改口稱自己沒有資料，是「去到現場用膝蓋想也知道」，被譏為「王膝知」。民進黨秘書長林右昌昨替王義川背書指出，政治攻防適可而止，不要妖魔化刻意扭曲對方行為。

數位身分證政策因資安風險、個資疑慮未解，計畫被迫喊停，內政部長劉世芳上任後，昨天首度表態，目前法源和法令基礎還是不夠，若要重啟，最大困擾還是國安疑慮；如果貿然啟動，背後的資安問題還是很大，造成更大的詐騙來源，須審慎評估。

民進黨 資安 內政部

上一則

修財劃法 地方籲增統籌款規模 藍委拚月中草案出委員會

下一則

新北國中生割喉案 補償父母180萬元

延伸閱讀

王義川改口手機監控用膝蓋想 柯文哲促認罪 藍譏「王膝知」

王義川改口手機監控用膝蓋想 柯文哲促認罪 藍譏「王膝知」
521增基地台 中華電指應綠委要求 立院查個資是否外洩

521增基地台 中華電指應綠委要求 立院查個資是否外洩
王義川「手機監控」 數發部：一般單位取得機率極低

王義川「手機監控」 數發部：一般單位取得機率極低
黑白集╱當賴清德媳婦熬成婆 受壓迫者變壓迫者？

黑白集╱當賴清德媳婦熬成婆 受壓迫者變壓迫者？

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

2024-05-30 02:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了