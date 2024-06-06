我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

修財劃法 地方籲增統籌款規模 藍委拚月中草案出委員會

台灣新聞組／綜合6日電
立法院財政委員會5日舉行「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲（中）在會前特別向與會的政大財政學系名譽教授曾巨威（右）握手致意。(記者杜建重／攝影)
立法院財政委員會5日舉行「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲（中）在會前特別向與會的政大財政學系名譽教授曾巨威（右）握手致意。(記者杜建重／攝影)

財政收支劃分法逾25年未修，在野黨立委力推修法，多數地方政府財政官員呼籲中央擴大統籌款規模，財政部長莊翠雲則表示對地方的意見採開放態度。立法院財政委員會召集委員羅明才表示，經過縣市政府代表、學者專家充分溝通後，力拚6月17日當周能逐條審查，將修正草案送出委員會。

立院財委會昨召開財劃法修正草案初步審查會議及公聽會，邀請22縣市代表、學者專家列席，持續推進修法，成為地方政府「無共識中的共識」。莊翠雲重申，希望調劑財政盈虛，達成均衡區域發展，對地方政府意見採開放態度。

國民黨立委王鴻薇表示，多分配一點統籌款給地方是藍白綠共識，她認同先求有再求好；地方縣市政府要團結，根據國民黨團版本，各縣市都會增加統籌款，若不修法，只能向中央「求爺爺告奶奶」，修法勢在必行，不能讓中央繼續拖延。

民眾黨立委張啟楷也說，如今是歷史上財劃法最接近公平、完美修正的一刻，因為立院三黨不過半，各黨都有主張，不只國民黨、民眾黨，民進黨過去也提過，如行政院前院長林全剛上任時有提版本、賴清德當行政院長也承諾修法，希望財政部把林全版本拿出來看一下，把餅做大、也把錢下放到地方，分配方式也比較公平。

當年林全在立法院備詢指出，修法方向以不會有「六都、非六都」差別，朝向固定台北市預算、拉高其他縣市預算分配額度，直轄市與縣市同樣分配公式計算。

台北市財政局長胡曉嵐表示，中央應該把餅做大，營業稅應全數回歸地方，其中5成依各地營利事業營業額分配，另一半納入統籌分配。

新北市財政局長陳榮貴則說，應先求有再求好，中央先把精省後地方減少的15%先歸還，是地方政府最大共識。

高雄市財政局長陳勇勝認為22縣市各有考量，單一指標無法當作指標，應重視每項指標。新竹市秘書長張治祥建議，畫一直轄市與縣市分配基礎外，考量地方財政能力、稅收貢獻。台南市則強調，南科產值已超過竹科，但產值卻算在竹科。

雲林縣副縣長謝淑亞說，所得稅、營業稅應提高分配比率，農林漁牧貢獻納指標；嘉義市副市長林瑞彥表示，給予省轄市額外加權。彰化縣財政處副處長蕭源廷主張將風電光電貢獻納入。

台北市長蔣萬安再度向中央喊話，中央國稅收入近幾年成長104%，地方稅收卻僅13%，明顯失衡，希望中央能釋出更多財源、把餅做大，才能對地方財政有幫助。

新北市長侯友宜則意有所指地說，以前很多當過地方縣市首長的人說要修法，但當到行政院長就沒說了，希望中央、地方不要只站在自己角色，應修正財劃法，公平對待彼此。

國民黨 預算 財政部

上一則

黑白集／兩條人命和一個錄音檔機密 誰重？

下一則

王義川事件 NCC要求三立說明 若違規可罰200萬

延伸閱讀

立院審財劃法 17縣市盼多給2600億 財部官員：錢從哪來

立院審財劃法 17縣市盼多給2600億 財部官員：錢從哪來
國債新高 每人背債27.4萬 藍委：蔡留畢業禮

國債新高 每人背債27.4萬 藍委：蔡留畢業禮
台灣新政府人事底定 內閣派系一覽表看這裡 賴系大贏家

台灣新政府人事底定 內閣派系一覽表看這裡 賴系大贏家
管碧玲、徐佳青、陳駿季留任 藍轟派系利益交換

管碧玲、徐佳青、陳駿季留任 藍轟派系利益交換

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

2024-05-30 02:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了