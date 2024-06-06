修財劃法 地方籲增統籌款規模 藍委拚月中草案出委員會

立法院財政委員會5日舉行「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲（中）在會前特別向與會的政大財政學系名譽教授曾巨威（右）握手致意。(記者杜建重／攝影)

財政收支劃分法逾25年未修，在野黨立委力推修法，多數地方政府財政官員呼籲中央擴大統籌款規模，財政部 長莊翠雲則表示對地方的意見採開放態度。立法院財政委員會召集委員羅明才表示，經過縣市政府代表、學者專家充分溝通後，力拚6月17日當周能逐條審查，將修正草案送出委員會。

立院財委會昨召開財劃法修正草案初步審查會議及公聽會，邀請22縣市代表、學者專家列席，持續推進修法，成為地方政府「無共識中的共識」。莊翠雲重申，希望調劑財政盈虛，達成均衡區域發展，對地方政府意見採開放態度。

國民黨 立委王鴻薇表示，多分配一點統籌款給地方是藍白綠共識，她認同先求有再求好；地方縣市政府要團結，根據國民黨團版本，各縣市都會增加統籌款，若不修法，只能向中央「求爺爺告奶奶」，修法勢在必行，不能讓中央繼續拖延。

民眾黨立委張啟楷也說，如今是歷史上財劃法最接近公平、完美修正的一刻，因為立院三黨不過半，各黨都有主張，不只國民黨、民眾黨，民進黨過去也提過，如行政院前院長林全剛上任時有提版本、賴清德當行政院長也承諾修法，希望財政部把林全版本拿出來看一下，把餅做大、也把錢下放到地方，分配方式也比較公平。

當年林全在立法院備詢指出，修法方向以不會有「六都、非六都」差別，朝向固定台北市預算 、拉高其他縣市預算分配額度，直轄市與縣市同樣分配公式計算。

台北市財政局長胡曉嵐表示，中央應該把餅做大，營業稅應全數回歸地方，其中5成依各地營利事業營業額分配，另一半納入統籌分配。

新北市財政局長陳榮貴則說，應先求有再求好，中央先把精省後地方減少的15%先歸還，是地方政府最大共識。

高雄市財政局長陳勇勝認為22縣市各有考量，單一指標無法當作指標，應重視每項指標。新竹市秘書長張治祥建議，畫一直轄市與縣市分配基礎外，考量地方財政能力、稅收貢獻。台南市則強調，南科產值已超過竹科，但產值卻算在竹科。

雲林縣副縣長謝淑亞說，所得稅、營業稅應提高分配比率，農林漁牧貢獻納指標；嘉義市副市長林瑞彥表示，給予省轄市額外加權。彰化縣財政處副處長蕭源廷主張將風電光電貢獻納入。

台北市長蔣萬安再度向中央喊話，中央國稅收入近幾年成長104%，地方稅收卻僅13%，明顯失衡，希望中央能釋出更多財源、把餅做大，才能對地方財政有幫助。

新北市長侯友宜則意有所指地說，以前很多當過地方縣市首長的人說要修法，但當到行政院長就沒說了，希望中央、地方不要只站在自己角色，應修正財劃法，公平對待彼此。