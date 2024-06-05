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陳菊挺廢監院「期待三權分立」 藍酸不如立即辭職

台灣新聞組／台北6日電
監察院長陳菊5日說，她對三權分立的理想，從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持。(記者蔡晉宇／攝影)
監察院長陳菊5日說，她對三權分立的理想，從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持。(記者蔡晉宇／攝影)

繼國會改革法案三讀闖關成功後，國民黨、民眾黨立委再喊出修憲廢監察院，30位民進黨立委也連署提案廢除考試院和監察院。面對廢考監的聲浪，監察院長陳菊昨(5)天表示，她對三權分立的理想，從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲程序來廢除監察院，全力支持、尊重。

在野黨立委質疑，陳菊既然如此期待，不如立即辭職，心動不如馬上行動，不要占著高位、坐領高薪。

民進黨主席賴清德昨在中常會表示，藍白合推的法案引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，這不會是只有一兩件，後續應該會持續發生，民進黨還是要嚴肅理性面對；而黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為未來發展，基於整體利益，要團結合作，共同面對每次難關。

國會三黨不過半，藍白推動國會改革法案成功三讀，國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨立院黨團總召黃國昌再喊出修憲廢考監。民眾黨主席柯文哲表態支持三權分立，但國民黨主席朱立倫認為考監兩院長期功能不彰，在不動憲法之下，如何讓考監的功能讓民眾接受，不管是砍、還是凍，都是方式。

民進黨立委陳亭妃等30名立委連署提出「廢除考監」修憲案。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，前總統陳水扁執政時期，在野黨在立法院程序委員會就擋案，監察院因此長達3年多沒有監察委員，所以大法官做出解釋，憲政體制下都要遵守。他強調，憲政改造是另外的題目，這不是最優先，不要混為一談，現在也沒這個題目。

即便如此，面對廢考監聲浪再起，陳菊表示，對於三權分立的理想從未改變，只要立法院透過修憲程序廢除監察院，全力支持。至於藍委提出可不動憲法，先凍結、砍監察院經費，陳菊回應，這樣違反大法官632號釋字所作的解釋，除非藍營視憲法如無物、不尊重程序。

是否有國會擴權的疑慮，陳菊說，人民自有公正論斷。對於柯建銘說要暫緩推動衝突法案，被解讀為暫緩廢考監；陳菊重申，她不了解立法院運作，但只要立法院透過修憲程序來廢除，監察院都尊重。

陳菊期待三權分立，國民黨立委賴士葆大酸說，「既然如此期待，不如立即辭職，心動不如馬上行動」，朝野合作即刻推動廢除監察院，否則陳菊只占著高位、坐領高薪。

國民黨立委羅智強表示，既然廢監院是陳菊畢生職志，請陳菊把薪水捐出來，不要把監院領導成一個連民進黨都要廢的「廢物院」。

國民黨立委王鴻薇說，「請陳菊趕快去跟賴清德總統、民進黨團總召柯建銘講」，修憲要經高門檻，民進黨一定也要支持修憲，如果只對媒體放話，也是講空話。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，如果要廢除監察院當然要有社會共識，民進黨長期以來主張就是要廢考監兩院，手段只有透過修憲程序，否則都是違憲。

此外，立法院三讀完成國會改革法案後，已將立法院職權行使法及刑法修正案送抵總統府和行政院，將咨請總統公布。行政院昨證實收到立院函文，行政院長卓榮泰已請政務委員林明昕盡速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

民進黨 國民黨 賴清德

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