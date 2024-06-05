我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

台經長：核二核三可延役20、30年

記者陳儷方／台北6日電
圖為核二廠防災演練。（本報資料照片）
圖為核二廠防災演練。（本報資料照片）

台灣經濟部長郭智輝昨(5)赴立法院經濟委員會，在野立委鄭正鈐、張啟楷、賴士葆等人質詢新經長對於核電的態度，他表示個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役20、30年；這也是郭智輝首度提到，核二也有機會納入延役之列；至於竹科蓋小型核電廠SMR，郭智輝則表示會持續關注。

郭智輝日前提出核三廠可做為2025年至2028年AI用電爆發時的備援電力機組，他昨天受訪表示，經濟部依法行政，目前無法進行核三延役相關作業，但只要修法通過，經濟部就可以著手準備，包括檢驗、測試等，都需要預算，如果沒有修法，經濟部根本無法編預算進行核三延役的準備工作，而且不只核三，連核二也可以，「沒人講核二不行」，修法後也不排除讓核二延役。

「核子反應器設施管制法」規定，核子反應器設施運轉執照最長40年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照，未依規定換發不得繼續運轉；仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年，提出延役申請等相關規定。國民黨立委已提出「核子反應器設施延役條例草案」修法，讓核電廠執照不論是否屆期，均可提出換照申請，延長核電廠使用期限。

郭智輝將核電廠比喻為已經開了40年的車子，40年的車子要重新開上路，就要檢查，確定是安全，核3在檢查後才能知道是否需要維修，以及要維修哪些項目、需要多少時間等，因此無法將核3當作一定可以立刻開機馬上送電的基載電力機組，只能當成備援；若修法通過，核2、核三通過檢查，延役20、30年也可以。

郭智輝指出，第一要務就是滿足大家用電，第二是穩定供電，第3才是努力降低用電者成本。不過，核電廠延役是否比蓋新電廠便宜？郭智輝說不一定，新蓋電廠要錢，但經費多寡要看是蓋什麼電廠，延役也需要1筆費用。

業者呼籲開放設置SMR，郭智輝表示會關注，沒有核廢或是核廢可安全處理時，經濟部會列入考慮。

核三廠是否延役引發爭議。（本報資料照片）
核三廠是否延役引發爭議。（本報資料照片）

預算 國民黨 AI

上一則

黃仁勳掀台灣夜市旋風 網推南部1觀光夜市：白天也能逛

下一則

陳菊挺廢監院「期待三權分立」 藍酸不如立即辭職

延伸閱讀

和碩董座童子賢：電力即國力 穩能源不分藍綠

和碩董座童子賢：電力即國力 穩能源不分藍綠
新聞評論／戳破綠營非核神主牌 閣員成政治小白兔

新聞評論／戳破綠營非核神主牌 閣員成政治小白兔
經長郭智輝：核三可作備援電力 除役勢在必行

經長郭智輝：核三可作備援電力 除役勢在必行
冷眼集／財經內閣死抱神主牌 產業界期待落空

冷眼集／財經內閣死抱神主牌 產業界期待落空

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

2024-05-30 02:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除