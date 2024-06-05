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1都更核定拖9年 北市效率挨轟 蔣萬安上任後加快流程

記者林麗玉、李定宇／台北5日電
北市議會市政總質詢告一段落，市長蔣萬安（左）向議長戴錫欽致意（右），兩人似乎都鬆口氣。(記者林俊良／攝影)
北市議會市政總質詢告一段落，市長蔣萬安（左）向議長戴錫欽致意（右），兩人似乎都鬆口氣。(記者林俊良／攝影)

台北市30年以上老屋有65.5萬戶，市長蔣萬安日前宣布推動「大都更計畫」，議員調閱資料發現，前市長柯文哲任內有都更案竟花3074天才核定，柯任內平均作業時間是625天，蔣上任後平均137天，都更腳步雖有加快，仍有進步空間。新北市逾30年老屋超過83萬戶，新北都更處表示，目前都更審議作業平均一年半可完成。

台北市議員李明賢昨質詢關注都更議題，他提到，民眾對參與都更最在乎是能換回多大坪數？副市長李四川之前曾說「1坪換1坪是魔咒」，台北市推動公辦都更10案中，權利轉換可以換到0.68至2.26坪，市府應該努力拉近民眾的期待。

蔣萬安答詢說，1坪換1坪應該不是魔咒，實務上台北市無法每個地點都1坪換1坪，有些條件實在做不到，要看個案而定。

台北市更新處長陳建華說，要做到1坪換1坪，要看基地土地持分、點位、土地權值，北市府推出「7599方案」，通常個案產權坪換產權坪沒問題，但產權坪換室內坪還是有困難。

都更審議程序冗長也被民眾所詬病，李明賢對比柯文哲、蔣萬安任內都市更新核定審查速度，發現柯文哲任內有都更案在2015年1月8日申請，卻到2023年6月8日才核定，報核至核定長達3074天。陳建華解釋，許多案子拖較久，通常是內部整合問題，或實施者提出修正，導致核定要重來，市府程序上能加速就會加速。

蔣萬安也允諾，會提高審查的行政效率，至於柯任內還有78件尚未核定，將逐案了解協助。蔣也說，為增加都市更新誘因，台北市防災型都市更新獎勵堪稱全國最優，透過政策力量提高民眾防災意識。

新北市老屋密度也高，新北市都更處表示，早期都更程序因範圍變動、所有權人同意比率不高等因素，審議時間可能拉到5至10年。近年審議程序不斷精進，也祭出政策利多，例如106專案（100%住戶同意、0爭議案件，6個月內審議完畢）等方式，並明訂容積獎勵以加速都更審議，有案件半年審議完成，近期平均審議作業在1年半以內。

403大地震後，不少老屋倒塌或受損，新北都更處表示，地震後掀起一波都更討論熱潮，民眾對住宅安全意識提高。

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