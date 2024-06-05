花東交通3法惹議 傅崐萁踩煞車：黨內有共識才推動

立法院國民黨團總召傅崐萁表示，已送進立法院會二讀的「花東三法」，將等到黨內有完全共識才會推動。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更預告本會期延會結束前三讀，引發黨內外反彈；傅昨態度鬆動稱，黨內一定是有完全共識才推動。民進黨 立院黨團幹事長吳思瑤轉述前晚與行政院長卓榮泰餐敘內容時表示，花東三法在財源籌措、交通評估付之闕如，窒礙難行，盼在野勿粗糙立法。

傅崐萁日前預告7月16日休會前一定通過花東交通三法，黨內雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書；加上立法院長韓國瑜 宴請藍委時，希望大家暫緩推動爭議性法案，也讓花東交通三法是否如期闖關，備受關注。

國民黨團昨舉行黨團大會討論，國民黨立委賴士葆表示，他建議包括環境影響評估、可行性評估、財務分析，以及一些技術問題等，都再好好研究；大家也有不同聲音，覺得需要再討論，沒有共識之前，應該不會付諸表決。

傅崐萁表示，國民黨是一個開放政黨，所有法案都會經過討論跟協商；至於什麼時間處理，反正黨內一定是有完全的共識才會推動，不只是花東三法，每一個法案都會經過一致討論、黨團協商之後，才會做出最後決定。

綠營批評花東交通三法是錢坑法案，傅崐萁駁斥，國道六號、環島高鐵都比照台灣高鐵BOT案，不管國內或國際招商，政府零出資。