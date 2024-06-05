新聞評論／花東條例勿暴衝 中央搶地方的錢則應歸還

行政院長卓榮泰提出6年9000億「挺綠能」。(本報資料照片)

最近有幾個法案受到矚目和議論，都與錢有關。其一，是《財政收支劃分法》，目前已有14個修正版本，旨在解決地方經費不足問題，藍委希望中央與地方財政分配回歸6：4之比。其二，是國民黨 總召傅崐萁領銜提出的《花東交通建設三法》，估計經費可能近2兆元（台幣，下同，約62億美元），因費用龐大，連藍營內部都有雜音。其三，行政院長卓榮泰提出的6年9000億「挺綠能 」，因內容空洞，遭到外界質疑是在變相「養綠能財團」。

中央政府總預算 1年不過2.7兆元，如果《花東交通建設三法》和「挺綠能」就要花掉近3兆經費，如此一來，政府還有什麼餘力從事其他建設？由此可見，花東建設不能任由傅崐萁挾在野黨漫天喊價，民進黨挺綠能也不能光靠卓榮泰出一張嘴。原因是，缺乏具體內容和執行步驟的決策都是危險的，最後可能淪為「錢坑」；人們非但無法受益，還要付出代價收拾政策廢墟。

藍白聯手要修改《財政收支劃分法》，原因正在於此。蔡政府執政8年，手握資源分配大權，對藍、綠執政縣市的各種建設撥補卻採取歧視待遇，極其不公。其間暗藏「綠肥藍瘦」的政治私心，包括變相打壓在野黨，乃至對不同縣市國民給予差別待遇，都踐踏了民主和平等的精神。2022年縣市長選舉，民進黨僅守住南部5縣市，追根究柢，就是蔡政府的偏私讓人民感到心寒。

早年，《財劃法》明訂中央與地方財政分配比為6比4；在李登輝時代，因為「凍省」，中央將省府收入全部收歸國有，使中央政府收入暴增15％。相形之下，縣市政府原可獲益於省府撥補的經費，卻被中央豪奪。歷經三次政黨輪替後，「綠肥藍瘦」的問題日益嚴重，地方財政困窘也愈發迫切。不僅如此，中央可利用各種蹊徑開闢財源，也就愈發缺乏節制，縣市政府則只能坐困愁城。蔡英文任內，總計編列了2.5兆的「特別預算」，都是便宜行事又規避監督的做法。這次，在野黨希望修正財劃法，中央至少回吐5000億元給各縣市，應是合理的要求，一則可避免中央繼續偏私濫權，二則可讓地方掌握更多自主發展的生機。

至於《花東建設三法》，我們認為傅崐萁不宜仗著藍營的席次多數強行推動，主要原因有三：第一，《花東三法》全部集中在交通建設，包括「花東快」、「國道六」及「環島高鐵」三條，其實是高度重複的建設。第二，以近期花蓮震災的頻繁及嚴重程度，這些交通建設的路線都需要經過準確的地質安全評估，不能貿然行事。第三，政府確實欠花東人民一條安全回家的路，但花東居民除了交通，更需要安全的住家及可供謀生的產業和環境，偌大經費不如用來思考花東民生發展。

從上述《財劃法》和《花東建設三法》的分析，簡單地說，政府的財政收支不能一味被中央把持，而偏廢或壓抑地方需求。同樣的，地方的建設計畫也要有相稱的格局，不能獅子大開口，提出與國家社會需要顯不相稱的索求。儘管傅崐萁聲稱若採BOT發標，政府是「零出資」；事實上，近年許多聲稱零出資的BOT案都留下漫長的尾巴需要國家收拾，台灣高鐵就是個最典型的例子。連藍營內部都對花東三法有異見，傅崐萁若執意押著藍委幫他暴衝，只會傷害國民黨的立院形象。

以同樣的標準檢驗，卓榮泰最近宣稱的「6年9000億挺綠能」，在路徑和目標都不清不楚下，砸下9000億到底在「挺」什麼？立法院真能讓它過關嗎？