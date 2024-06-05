王義川改口手機監控用膝蓋想 柯文哲促認罪 藍譏「王膝知」

民進黨政策會執行長王義川日前表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，引發爭議。(本報資料照片)

民進黨 政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，事後卻改口「是用膝蓋想的」；民眾黨主席柯文哲 昨天說，王義川認罪就好，「囉哩八唆，講那麼多幹什麼」，「王義川一定要出來交代」。王義川昨無進一步說法及回應。

本報系聯合報報導，立法院會5月處理國會改革法案，場外聚集群眾抗議違反程序正義，王義川在政論節目指稱，可以利用手機訊號的定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民；王義川日前改口「是用膝蓋想的」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行例行會議，柯文哲會後受訪說，「哎唷，叫他認罪就好了，囉哩八唆，講那麼多幹什麼。」

除了王義川挨批監控，國民黨 立委徐巧芯前天再曝有綠營立委要求中華電信新增基地台。民進黨立委洪申翰昨天表示，要求提升通訊品質，維持民眾通訊權益，和個資監控毫無關係，居然有人把兩者胡亂連結，根本是反智。

台北中國時報報導，中華電信董事長郭水義坦承，五二一當天確實接到包括民進黨立委及主辦單位希望加強現場訊號的要求，增加電信基地台的布建，也讓風波愈演愈烈。

徐巧芯說，古有書法家王羲之的「蘭亭集序」，堪稱天下第一行書，今有「王膝知」，能以膝蓋算出天下大事，但「綠挺不下去」，是當今第一草書，草包的草。

徐巧芯甚至自稱掌握部分消息，質疑王義川5月27日當天，不知跟民進黨高層有沒有開會，讓他下午上政論節目直接使出膝蓋通靈的絕招？違法的東西不要自己講出來，再用膝蓋來隱瞞，否則對民進黨跪幾次算盤都不夠。

而王義川事件也讓電子監控議題再度受到關注。立法院本周陸續排審打詐四法，其中新增「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」等草案內容涉及諸多人權爭議，民團昨聯合發表聲明，指「通保法」修法將調取個人資料改成不須「檢察官保留」或「法官保留」，並擴張網路流量紀錄調取，完全沒有門檻要求，開放司法警察可以任意調取，任意監控每個人。

開放文化基金會董事長李柏鋒也表示，王義川的事件資料應該是從電信公司流出去，電信公司可用商業手段買到ID從哪裡來、到哪裡去，買到某A從板橋跑到小草集會地方，某B的人從中和跑到青鳥協會，就可以反推回來，青鳥的人、小草各從哪邊來，這就是「側寫」。