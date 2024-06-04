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廢監察院 藍委倡議：廢院不廢權、先凍再廢

台灣新聞組／台北4日電
國民黨立委黃健豪(左起)、羅智強、林沛祥等人3日舉行連署廢監院記者會，羅智強說，肩負導正憲政運作的監察權被惡質政黨當成政治鬥爭的武器時，廢除這樣的組織剛好而已。(記者許正宏／攝影)
國民黨立委黃健豪(左起)、羅智強、林沛祥等人3日舉行連署廢監院記者會，羅智強說，肩負導正憲政運作的監察權被惡質政黨當成政治鬥爭的武器時，廢除這樣的組織剛好而已。(記者許正宏／攝影)

立法院三讀國會改革法案後，綠白立委近期再喊出修憲廢監察院。國民黨立委羅智強等人昨提出4點聯合倡議，包括廢院不廢權、先凍再廢、否決人事同意權、修憲案併2026或2028年選舉。

監察委員紀惠容昨指出，廢除監察院須依程序修憲，如果朝野有共識，她一定尊重最後協商結果，但不了解「廢監察院，不廢監察權」是什麼意思？至於凍結監察院預算，她還是希望按照程序，砍預算的話會令監委不知如何工作，所有調查都需要業務費，恐導致監察院停擺。

羅智強昨與國民黨立委林沛祥、黃健豪、王鴻薇、徐巧芯舉行記者會指出，感謝民進黨立委提出廢除監察院修憲案，間接承認監察院長陳菊和監委高涌誠「搞爛」監察院才會主張廢監院；既然民進黨願廢除東廠化的監院，國民黨沒道理不支持。

羅智強指出，為完善憲政運作，應該廢除監察院，但彈劾、糾舉和審計等「監察權」對維持民主問責的職能仍應存在，所以監察權不應廢除；他們主張「廢院不廢權」，將監察權轉由具民意基礎的機關承擔、執行，才能更加彰顯五權憲法，建立有效能的憲政運作。

他提到，凍結監院早有前例，前總統陳水扁執政時，監院即因人事案未通過曾凍結三年半，對民主運作完全沒影響；今年下半年預算會期，除審計、財產申報、政治獻金申報等相關預算仍應編列外，其他預算均應嚴審。他呼籲所有民進黨連署廢除考監的立委不要打假球，應支持修憲案併同2026或2028年大選舉行。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，監察院近成為「廢物院」，還有東廠化傾向；民眾黨團已擬具修憲提案，尋求連署。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，短時間內不會處理憲改問題。

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