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侯友宜再起？ 藍黨團狂問「接班人政治題」助攻

記者 葉德正

新北市長侯友宜今年初嘗敗選滋味，他除專心市政加倍奉還，近期主動參加行政院會、支持國會改革、拋出修正財劃法等議題，可看出有意圖謀再起，甩開「罷侯」陰霾。藍營黨團昨天總質詢，更罕見狂問過去侯閃答的「接班人政治題」；黨團書記長陳偉杰直言，政治題在綠營操作下易失焦，不如由藍營主導方向，避免綠營見縫插針。

總統敗選後，侯友宜雖宣布回歸市政，卻接連面臨罷侯、監委秋後算帳等政治波瀾。為避免激起更多罷侯情緒，侯刻意低調再低調。

地方人士說，雖離二○二六大選還有兩年多，但侯友宜必須守住新北灘頭堡，隨著罷侯告終，加上新政府上路震盪期，侯深知時機已到，因此主動參加行政院會，拋出各項政策議題，逼得中央不得不回應；另送給黨代表賀卡，又傳訊給黨籍立委感謝國會改革努力，可看出有意再起。國民黨團昨第一天總質詢，「政治題」問到飽，侯有問必答，對外也傳遞出訊息。

對國民黨而言，既然「後侯友宜時期」的接棒議題無法迴避，與其讓綠營亂咬，不如先發制人，由藍營先破題，設定打擊範圍「一定要對市政專業熟悉、不是一下子跳進新北就能懂」，侯顯然與民眾黨立委黃國昌保持距離；接班人話題不論是台北市副市長李四川、林奕華、新北市副市長劉和然或立委洪孟楷，至少都是藍營自家人的選項。

國民黨團副書記長江怡臻說，主動破題更能掌握話語權，例如民進黨中央反對藐視國會罪，但隨著法案通過，地方綠營卻想在議會提案藐視議會議案，更能凸顯民進黨雙標問題。

侯友宜 國民黨 民進黨

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