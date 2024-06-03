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賴清德上任2周危疑震盪 挑戰人民耐性

記者 鄭媁、林河名

賴清德總統上任滿兩周，兩岸、內政已烽火連天。賴總統延續民進黨執政，本無蜜月期，切勿考驗人民耐性。

我國民選總統以來，賴清德總統的前兩周任期，堪稱歷任最「危疑震盪」的一位。首先，賴總統五二○就職演說中提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，雖前總統蔡英文也曾說過，但蔡包裝在「四個堅持」之內，較不具挑釁意味；賴的「務實台獨工作者」主張已曾引發爭議，就職演說更對「新兩國論」毫不遮掩，台海局勢也再現緊張。

即使今年二月蔡政府祭出的赴陸禁團令，日前又急轉彎改為「適度開放」，但對岸已難感受善意，也讓本地業者無所適從；如今，陸方又宣布一百卅四個產品將中止適用ＥＣＦＡ關稅減讓，以切香腸方式逐步壓縮台灣經貿發展。陸方未來對台的文攻武嚇，只怕還會持續升溫。

賴總統除了向對岸展現強硬態勢，對內也盡顯強人作風，不但給民進黨立委下達「表決會輸，論述要贏；表決會輸，民心要贏」指示，對於國會爆發修法衝突、朝野嚴重對立，他還不忘感謝民進黨立院黨團及場外抗爭群眾，既放任「抗中保台」操作繼續發酵，更對在野黨喊話溝通置若罔聞，看不到促進朝野團結的具體作為。

早在立委及台南市長任內，賴清德就樹立「剛強」的個人政治風格，這兩周來，各界已見識他的強勢作風。然而，賴清德已無蔡政府八年的強勢本錢；柯文哲所稱「民進黨版馬王政爭」，就算是見縫插針，卻也反映「雙少數」政府的首鼠兩端。

打造和諧的朝野氛圍，順利推動政務，才是正道。否則，空有「團結台灣」口號，卻拉高朝野間的仇恨值，隨時都可能被民意的怒火反噬。

賴清德 民進黨 中華民國

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