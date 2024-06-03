新聞評論／當家鬧事激發仇恨值 恐反噬賴清德和民進黨

國會改革法案引發朝野爭議，立法院長韓國瑜（左二）希望大家未來能先暫緩推動衝突性的法案。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰首次施政報告，就面對國民黨立委不杯葛但集體離席抗議的難堪場面；國民黨立委抗議卓榮泰說不排除對立法院三讀通過的國會改革法案提出覆議。荒謬的是，卓榮泰尚未收到立院公文，答不出哪些條文違憲以至於窒礙難行，就說要覆議，難怪被認為是為反對而反對，是對國會的嚴重侮辱。這也顯示，國會改革法案雖已完成修法，但朝野衝突效應仍餘波盪漾，後續政治攻防也仍在持續進行中。

朝野對立不是新鮮事，但此次衝突卻是因「當家鬧事」而起，使社會對立的仇恨值迅速飆升。過去八年民進黨 在立法院將「多數統治」發揮到極致，輾壓式的立法將少數意見完全置之腦後；現在藍白立院席次過半，推動向選民承諾的政見與立法，理所當然。原本民進黨議事攻防雖占下風，論述攻防卻不一定輸；即使表決輸了，也還可透過覆議、釋憲等憲政手段反制。但民進黨捨此不為，卻鼓動民眾以「反黑箱」、「反擴權」、「抗中保台」為由走上街頭，直接進行民粹動員。

在以「青鳥行動」為名的群眾活動中，質疑民主機制、質疑對手對國家忠誠度，乃至挑起仇恨的場景，不斷上演。例如常見抗議民眾手持或放置民眾黨立院黨團總召黃國昌的「模擬遺像」，對其發出各種惡毒的詛咒與謾罵。難道只因政策立場不同，就「恨之欲其死」？民主劣化，實所罕見。

更令人不安的景象，則是各地群眾活動中竟出現打著教育團體名稱，由家長和工作人員帶著國小年紀孩童上台「反國會改革修法」的畫面。大人聲嘶力竭地做政治表態，孩童們在後面舉布條、標語當「工具人」，有如中國大陸文化大革命紅衛兵的養成。不但是民主的諷刺，亦令人膽戰心驚。

立法院完成國會改革修法後，除行政院將提覆議、民進黨立委將聲請釋憲，綠營支持者更醞釀發動對國民黨立委的罷免 。不過綠營整理的「優先罷免名單」，竟不是以立委適任與否為考量，而是根據「罷免成功可能性」作排列，對藍綠得票率最接近的藍委優先罷免，根本是把民主政治的罷免機制變成政治報復的工具。

這種社會仇恨感連地震災區都不放過。國民黨立院黨團總召傅崐萁是花蓮選出的立委，民進黨支持者因此鼓動抵制到花蓮旅遊，甚至說這是「花蓮人的共業」，導致不少旅宿業者遭到退房。花蓮在經歷四○三大地震重創後，竟還要面對綠營支持者無限上綱的攻擊，真是情何以堪。放眼全世界，抵制災區聞所未聞，可說是為政治失去人性。

這許多撕裂仇恨行為，民進黨都宣稱不是自己發動，而是「支持者自發性行為」。但一切都因民進黨「當家鬧事」，對失去國會多數「輸不起」所致。賴清德 總統諭令綠委「反守為攻」、「肯定」青鳥行動，行政院「尊重」民眾抵制花蓮、仇視災區，都為社會仇恨值升高推波助瀾。

如果賴清德和民進黨無法理解少數總統的意義，不能接受國會藍白過半的事實，也不願遵守民主「少數服從多數」原則及憲政規範，仍不斷利用群眾和民粹當武器，這樣的對立與撕裂，必將貫穿賴清德整個總統任期，卓內閣施政也將持續觸礁。民進黨或是希望藉此累積政治資本，在可能的罷免、重選、公投或下一次選舉中獲得政治紅利，但受到傷害的將是整個台灣社會和人民。賴總統或許無法團結不同立場的支持者，但至少可以約束自己的支持者。否則，操作仇恨對立，最後遭反噬的將是賴清德和民進黨自己。