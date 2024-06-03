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柯文哲預言綠版「馬王政爭」 柯建銘反嗆被黃國昌取代

台灣新聞組／綜合3日電
民眾黨主席柯文哲預言將出現民進黨版「馬王政爭」，並說這個問題要看賴清德總統（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）何時找到相處的方式。但柯建銘2日回嗆柯文哲「是等不到民進黨馬王之爭的」。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲預言將出現民進黨版「馬王政爭」，並說這個問題要看賴清德總統（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）何時找到相處的方式。但柯建銘2日回嗆柯文哲「是等不到民進黨馬王之爭的」。（本報資料照片）

國會改革法案引發青鳥行動，賴清德總統與民進黨立法院黨團總召柯建銘被質疑是否不同調，甚至民眾黨主席柯文哲曾預言將出現民進黨版「馬王政爭」。柯文哲昨天在高雄受訪時說，這個問題要看賴清德、柯建銘何時找到相處的方式。柯文哲也說，2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨討論過任何法案，「一次都沒有」。

媒體報導，2月初立法院長選舉時，柯建銘曾嗆民眾黨立委是「沒用的八席」，最後讓國民黨攻下立法院正副院長。柯文哲3月14日見當時總統蔡英文時，當面直言很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候，但蔡英文沒有回應。

民眾黨秘書長周榆修當天曾陪柯文哲赴總統府與蔡會面，他昨天受訪時還原，適逢年初選舉結束，新國會三黨不過半，柯文哲與蔡英文見面，當然都會關心立法院的局勢，當時主要是談到勞保、社會安全網與國防預算的議題，不外乎就是想要在立法院得到支持。

對於柯文哲說法，柯建銘昨提出五點反擊表示，這是柯文哲一石兩鳥的挑撥離間，並強調民進黨將士用命，柯文哲是「等不到民進黨馬王之爭的」，只有民眾黨團總召黃國昌取而代之為黨主席而已。總統府則不予回應。

柯建銘指出，民進黨在賴清德總統及行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，柯文哲卻亂言誣衊他與賴總統、卓榮泰不一致，如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，「連小草都不會相信」，實在惡質之極；青鳥行動的民意反撲，是衝著柯文哲、黃國昌、國民黨主席朱立倫、立委傅崐萁、立法院長韓國瑜及藍白所有立委，加上中國而來的，三歲小孩皆知。

立法院日前審國會改革法案，場外出現「青鳥行動」，柯建銘喊話「台灣民眾站出來」，卓榮泰卻喊話希望民眾不用再上街頭，外界質疑賴清德與柯建銘不同調。

柯文哲昨在高雄被媒體問及，修憲廢考監議題及國會有無可能「綠白合」？柯文哲說，民眾黨是有主體性的政黨，希望發揮關鍵角色，本來就沒有說一定要支持國民黨或民進黨，只要對台灣的未來是對的、是好的，在三權分立，權責相符足以制衡下，「只要符合民眾黨目標，我們都支持」。

柯文哲並回應媒體表示，民進黨版「馬王政爭」何時開始，要看賴清德與柯建銘兩個人何時找到相處的方式。他說，從二月一日新國會成立至今，民進黨從沒找民眾黨談過任何法案的合作事項，「Never，一次都沒有」；他也在公開場合問過，這是賴清德的意思還是柯建銘的意思？民眾黨表明一個態度，只要有利台灣人民都可以合作，但到目前為止，民進黨沒有找民眾黨討論過任何法案。

民進黨立委林楚茵反批「民眾黨的柯黃政爭正要開始」，直言柯文哲現在的聲量太低，因此拋出「民進黨版的馬王政爭」議題來搏版面。

周榆修則說，柯文哲當時僅是快言快語，民進黨不需要反應過度。

柯文哲 民進黨 賴清德

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