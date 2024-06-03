韓國瑜盼藍委暫緩推衝突性法案 民生法案優先

國會改革法案上周完成三讀後，朝野進入延長戰。立法院長韓國瑜 日前分批宴請國民黨 立委餐敘，並在席間表達，希望大家未來能先暫緩推動衝突性的法案，以民生法案為優先，例如再生醫療法、財政收支劃分法等。

不過，先前引發民進黨 立法院黨團反對的花東三法案，國民黨團總召傅崐萁已預告這會期一定要通過。民進黨團幹事長吳思瑤則對韓國瑜及藍白立委喊話，盼懸崖勒馬。

國民黨立委陳玉珍說，韓國瑜上周五約國民黨立委餐敘，話題廣泛，包括內政、外交，立法院副院長江啟臣還向大家分享日前瑞士行。國民黨立委謝衣鳯也證實，大家討論到如何降低目前立法院的衝突性與國會未來運作模式，將來若要提出重大法案，要經過詳實審查，再送至院會表決。

陳玉珍表示，立法院將討論財政收支劃分法修法，韓國瑜提到，可能本周邀地方縣市首長一起討論。至於陳玉珍先前曾在黨團群組建議，韓國瑜應加入黨籍立委群組；韓也當場允諾，會指派辦公室人員擔任窗口，加入各委員會的國民黨立委群組。

此外，傅崐萁預告環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等法案，七月十六日休會前一定要通過。吳思瑤指出，這三大交通建設錢坑法案是違憲亂政的惡法，欠缺嚴謹的財政紀律、專業的環評，各項交通建設必須具備的分析作業更付之闕如，她呼籲國民黨團、民眾黨團及韓國瑜懸崖勒馬。

民眾黨立委林國成則表示，只要是台灣的交通建設，「我們都不會阻擋」，花東三法有其必要，但須堅守財政紀律，國民黨團已採用民眾黨團意見，「我們沒有理由不支持」。