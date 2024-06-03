藍白批賴清德像「鬥雞」 表現比蔡英文差

賴清德 總統五二○上任滿兩周，國民黨立委賴士葆昨批評賴總統格局小，「只見民進黨 主席，不見全民總統」，做得比前總統蔡英文差，更像是「高年級實習生」。民眾黨立委林國成更直言賴清德是鬥雞型總統，只會在國家內部找敵人。

賴士葆指出，現在社會只見「民進黨主席賴清德」活蹦亂跳，卻看不到「賴清德總統」在哪裡；朝野對立嚴重，賴清德卻選邊站，格局明顯太小，顯然尚未進入狀況，國防、外交沒有處理好，兩岸關係仍緊張。他質疑，照理說，賴清德當選至今已近五個月，早該做好十足準備，一上任便應有所表現，但從目前國內外情勢來看，顯然做得比蔡英文更差。

林國成也批評，賴清德總統小鼻子小眼睛，完全就是「小總統」的做法，未有「大總統」的格局。立法院通過國會改革法案，賴主動發號施令，指點民進黨反守為攻、聲請釋憲，完全不是一個總統該做的事情；共軍 演習時，賴總統也從來沒有安撫人民，只會發動鬥雞式的鬥爭或是沒有必要的爭議。

林國成質疑，從對岸取消ECFA部分關稅減讓，再到中共軍事演習，我方到底有什麼因應之道，至今未見賴總統有任何交代，代表政府沒有任何方法。他呼籲賴總統要做台灣人的總統，而千萬不要做鬥雞式的總統。

媒體人李艷秋也批評賴總統是鬥雞，政策表現軟弱無力，只敢鬥在野、鬥人民，面對老共狠話說盡，其實一籌莫展；上任這兩周，民心動盪，只看到這個政府的無能與剛愎。