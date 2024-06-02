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搶釋憲前辦大案…啟動國會調查權 藍鎖定超思、疫苗

記者唐筱恬、黃婉婷、王千豪／台北2日電
民進黨團聲請釋憲，國民黨在釋憲出爐前搶辦大案，鎖定超思進口蛋、疫苗、王義川事件等爭議。(本報資料照片)
民進黨團聲請釋憲，國民黨在釋憲出爐前搶辦大案，鎖定超思進口蛋、疫苗、王義川事件等爭議。(本報資料照片)

國會改革法案立法院闖關三讀後，朝野攻防進入大鬥法。行政院將提覆議反制，立院民進黨團也確定會聲請釋憲。民進黨團推估待賴清德總統完成公告後，將在7月向憲法法庭提出釋憲，大法官應會在三個月後宣判結果；而國民黨也沙盤推演，將與時間賽跑，在釋憲出爐前搶辦大案，初步鎖定超思進口蛋、疫苗、王義川事件等爭議，凸顯國會改革重要性。

針對媒體報導，賴清德擬依照憲法職權啟動「院際協調權」，總統府發言人郭雅慧澄清，目前並無啟動院際協調的相關規畫。

據了解，「立法院職權行使法」三讀版本公文將於6月初送出立法院，公文會同時送給總統府與行政院，行政院將在總統預定公告期十天內決定是否提出覆議，而政院提出覆議經總統核可後，即可移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議，推估「朝野覆議大戰」時間點為6月中、6月底左右。

民進黨團已揚言提出釋憲案，民進黨立委黃捷分析，總統最快於6月底公布法案，公布後三日起法律生效，民進黨團之後將聲請釋憲、同時聲請暫時處分，避免惡法真的施行，但釋憲時程較難預估，她參考三一九槍擊案「真調會條例釋憲案」所做的釋字585號經驗，當時從提出聲請再到宣判，費時三個月。

國民黨立委吳宗憲分析，大法官宣告暫時處分有幾項要件，包括對人民基本權造成不可回復的損害，或具有急迫且必要性，而國會改革法案是在替人民查弊、監督行政權，對人民不會造成什麼損害，屆時大法官要裁定暫時處分，也要拿得出理由。

而國會改革經總統公布後，若大法官未宣布暫時停止適用，推估法案會有幾個月生效期，屆時國民黨將與時間賽跑，立案查弊彰顯國會改革重要性。國民黨團幹部指出，依照國會調查權限，農委會委託超思進口蛋爭議較容易查清楚，而近期民進黨政策會執行長王義川稱手機可以分析青鳥群眾，這部分若中華電信堅稱沒有，案子很難續查，初步鎖定超思可能性較高。

而國民黨也推演大法官釋憲有三種可能，一為宣告不違憲、二為全部違憲、三為部分條文違憲。一名國民黨立委表示，「立法院職權行使法」中要求總統國情報告採依序即時回答，此部分也許會違憲，但其他條文包括立院調查權、聽證權運作方式，未有違憲之虞，憲法戰不見得會全盤皆輸。

民進黨團聲請釋憲，國民黨在釋憲出爐前搶辦大案，鎖定超思進口蛋、疫苗、王義川事件等...
民進黨團聲請釋憲，國民黨在釋憲出爐前搶辦大案，鎖定超思進口蛋、疫苗、王義川事件等爭議。(食藥署提供)

國民黨 民進黨 大法官

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