NCC王義川報告 藍委嗆問沒給就沒事?

民進黨 政策會執行長王義川日前表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，引發爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）指出，三大行動通信業者均說明未提供相關人流資訊；面對NCC短短一天就出爐的報告，內容也看不出所以然，藍委怒轟，「不是說沒給人就沒事」。

立法院交通委員明天排定專題報告，數位發展部報告表示，行動通訊核心網路握有各基地台服務之用戶號碼，經連結電信業者後端之帳務、客戶資料庫，始得對應該用戶號碼申裝者之個人資訊，如年齡。而「基地台服務之用戶號碼」及「帳務、客戶資料庫」通常會存在電信業者不同系統或不同機房內，且未對外開放。

NCC指出，5月30日已請三大行動通信業者到NCC進行瞭解，三大行動通信業者均說明並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士向該等公司接洽或請求有關青鳥行動相關人流資訊，該等公司亦不曾提供任何有關資訊予其他單位或人士。

對此，國民黨 立委黃健豪表示，書面報告說沒有給，但是現實就是被王義川公布，要求NCC必須把法令規範及邏輯說清楚，不是一句沒給就沒事。

對NCC短短1天就出爐的報告，內容卻看不出所以然，黃健豪表示，3日排定NCC專案報告，將著重向NCC了解，當初跟電信業者，在客戶個資方面到底如何規範，要NCC把法令邏輯說清楚。

民眾黨立委張啓楷說，王義川的自爆，原本是在反制在野黨的「國會改革」通過立法，結果「圍魏救趙」不成，反倒可能成為國會調查權的第一個適用對象，或許是冥冥之中自有天意。王義川主動和盤托出，若能讓國家機器從此嚴守中立角色，不要一再重演「台版水門案」，也算是功德無量。