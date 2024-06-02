我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

新聞評論／戳破綠營非核神主牌 閣員成政治小白兔

聯合報社論

行政院長卓榮泰赴立法院進行首度施政報告，宣示將推動二次能源轉型，確保穩定供電，邁向非核家園和2050淨零轉型，並表示不會以核養綠，也不會主動提出核電延役修法。而前一天拜會民眾黨立院黨團時，卓榮泰還強調邁向非核家園就是一種價值，「如果失去價值，就像生命失去意義」。民進黨的非核神主牌，是價值，更是意識形態；卓榮泰擔心失去價值，人民更擔心失去經濟、生態與健康。

卓榮泰高唱非核價值，與賴清德籌組新政府以來的氛圍大異其趣。先是婉拒組閣的和碩董事長童子賢公開挺核；接著經濟部長郭智輝上任前就表示核能是乾淨的能源，承諾上任後盡速盤點政策並解決問題。國科會主委吳誠文則強調他個人沒有反核神主牌，在潔淨安全前提下認同核能；國發會主委劉鏡清也說，如果朝野有共識，他不排斥核能重啟，核廢料有良好貯存，核能就能成為綠能；核安會主委陳東陽也認為，不能完全排除2050淨零要有核能。

但核能鳴放很快就遭到非核反挫。郭智輝還是準部長時的談話，當天就被蔡政府的經濟部糾正，指非核不變，核能非綠能；上任十天，郭智輝已「被盤點」完畢，轉而強調供電無虞，非核不變，核三除役勢在必行。劉鏡清更在二天後就改口稱，在法令、共識、安全條件下不排斥核能，但長期來說非核家園政策沒有改變。如果套用卓榮泰的價值說，他的閣員還沒找到生命的意義，卻很快就認清非核的價值，紛紛髮夾彎。

賴清德當初在產業界找童子賢組閣，又找郭智輝和劉鏡清入閣，雖然童子賢婉拒，但郭智輝和劉鏡清仍被視為賴政府的亮點，他們也帶著產業界的期待入閣，結果卻戳破非核價值，成為誤闖政治叢林的小白兔。不過他們很快藏起理性決策，掩住業界聲音，跟著在非核神主牌前跪倒膜拜。賴政府的亮點已經消磨黯淡。

耐人尋味的是，郭智輝是民進黨智庫成員，劉鏡清是賴清德讀書會成員，他們由賴清德欽點入閣，執行賴的意志。郭智輝上任前就透露有接到總統指示，跨部會議題優先處理。劉鏡清更說，他和童子賢、郭智輝都是理性看待核能，「兩年前發生什麼事（指303大停電），我們都很清楚，我們二年前都有提醒賴副總統，他都很清楚。」賴清德很清楚他們不拜非核神主牌，還找他們入閣，釋放了特定訊息；但卓榮泰卻大談非核價值，這是唱黑白臉，或是打臉劉鏡清和郭智輝給賴清德看？

外界不清楚，是否綠營內部的「核戰」，迫使賴清德放緩改變腳步？或許既稱蔡規賴隨，就不便太快翻桌；而核電延役呼聲高，監委就申請調查核電廠抗震能力，也可見非核反挫。抑或賴清德在等待藍白兩黨為他搭好下台階？卓榮泰和郭智輝都說不會主動提核電延役修法，但郭智輝也表態，若國會修法，經濟部會依法行政，還正好作為AI產業用電需求備援。賴政府似乎既要向綠營交代，也在等藍白為他解套；唱著非核享核能，刀切豆腐兩面光。

非核是價值，正如民主是價值，台獨也是價值。但台獨已經撞壁，民主也已異化，非核家園則未成先殘破。卓榮泰在藍委不杯葛但離席抗議下進行施政報告，預告未來將面對的國會挑戰；而他舉著賴清德國家希望工程高唱非核價值，人民卻預見一個缺電、空汙、高電價、只有綠電肥滋滋的台灣。賴政府可以堅持急貶暴跌的非核價值，全民卻要付出戰略安全、經濟發展、國民健康和環境生態的代價。(轉載自聯合報社論)

賴清德 綠能 民進黨

上一則

黑白集／霸凌地方 警察局長不是中央禁臠

下一則

傳賴啟動院際協調 藍委：沒空間

延伸閱讀

前國代黃昭凱逝世 台總統府：賴清德深表哀痛不捨

前國代黃昭凱逝世 台總統府：賴清德深表哀痛不捨
中國學者：美主動打台灣牌 中啓動統一進程

中國學者：美主動打台灣牌 中啓動統一進程
「國會改革法條文沒看就提覆議」卓揆處女秀 藍委集體離席抗議

「國會改革法條文沒看就提覆議」卓揆處女秀 藍委集體離席抗議
卓榮泰稱滾動檢討 旅遊業怨淪兩岸鬥爭犧牲品

卓榮泰稱滾動檢討 旅遊業怨淪兩岸鬥爭犧牲品

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
輝達執行長黃仁勳（右）26日晚間提前抵台，現身松山機場。讀者／提供

黃仁勳為台北國際電腦展抵台 6/2台大主題演講

2024-05-26 13:10

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染