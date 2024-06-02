新聞評論／戳破綠營非核神主牌 閣員成政治小白兔

行政院長卓榮泰赴立法院進行首度施政報告，宣示將推動二次能源轉型，確保穩定供電，邁向非核家園和2050淨零轉型，並表示不會以核養綠，也不會主動提出核電延役修法。而前一天拜會民眾黨立院黨團時，卓榮泰還強調邁向非核家園就是一種價值，「如果失去價值，就像生命失去意義」。民進黨 的非核神主牌，是價值，更是意識形態；卓榮泰擔心失去價值，人民更擔心失去經濟、生態與健康。

卓榮泰高唱非核價值，與賴清德 籌組新政府以來的氛圍大異其趣。先是婉拒組閣的和碩董事長童子賢公開挺核；接著經濟部長郭智輝上任前就表示核能是乾淨的能源，承諾上任後盡速盤點政策並解決問題。國科會主委吳誠文則強調他個人沒有反核神主牌，在潔淨安全前提下認同核能；國發會主委劉鏡清也說，如果朝野有共識，他不排斥核能重啟，核廢料有良好貯存，核能就能成為綠能 ；核安會主委陳東陽也認為，不能完全排除2050淨零要有核能。

但核能鳴放很快就遭到非核反挫。郭智輝還是準部長時的談話，當天就被蔡政府的經濟部糾正，指非核不變，核能非綠能；上任十天，郭智輝已「被盤點」完畢，轉而強調供電無虞，非核不變，核三除役勢在必行。劉鏡清更在二天後就改口稱，在法令、共識、安全條件下不排斥核能，但長期來說非核家園政策沒有改變。如果套用卓榮泰的價值說，他的閣員還沒找到生命的意義，卻很快就認清非核的價值，紛紛髮夾彎。

賴清德當初在產業界找童子賢組閣，又找郭智輝和劉鏡清入閣，雖然童子賢婉拒，但郭智輝和劉鏡清仍被視為賴政府的亮點，他們也帶著產業界的期待入閣，結果卻戳破非核價值，成為誤闖政治叢林的小白兔。不過他們很快藏起理性決策，掩住業界聲音，跟著在非核神主牌前跪倒膜拜。賴政府的亮點已經消磨黯淡。

耐人尋味的是，郭智輝是民進黨智庫成員，劉鏡清是賴清德讀書會成員，他們由賴清德欽點入閣，執行賴的意志。郭智輝上任前就透露有接到總統指示，跨部會議題優先處理。劉鏡清更說，他和童子賢、郭智輝都是理性看待核能，「兩年前發生什麼事（指303大停電），我們都很清楚，我們二年前都有提醒賴副總統，他都很清楚。」賴清德很清楚他們不拜非核神主牌，還找他們入閣，釋放了特定訊息；但卓榮泰卻大談非核價值，這是唱黑白臉，或是打臉劉鏡清和郭智輝給賴清德看？

外界不清楚，是否綠營內部的「核戰」，迫使賴清德放緩改變腳步？或許既稱蔡規賴隨，就不便太快翻桌；而核電延役呼聲高，監委就申請調查核電廠抗震能力，也可見非核反挫。抑或賴清德在等待藍白兩黨為他搭好下台階？卓榮泰和郭智輝都說不會主動提核電延役修法，但郭智輝也表態，若國會修法，經濟部會依法行政，還正好作為AI產業用電需求備援。賴政府似乎既要向綠營交代，也在等藍白為他解套；唱著非核享核能，刀切豆腐兩面光。

非核是價值，正如民主是價值，台獨也是價值。但台獨已經撞壁，民主也已異化，非核家園則未成先殘破。卓榮泰在藍委不杯葛但離席抗議下進行施政報告，預告未來將面對的國會挑戰；而他舉著賴清德國家希望工程高唱非核價值，人民卻預見一個缺電、空汙、高電價、只有綠電肥滋滋的台灣。賴政府可以堅持急貶暴跌的非核價值，全民卻要付出戰略安全、經濟發展、國民健康和環境生態的代價。(轉載自聯合報社論)