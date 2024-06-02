「地方包圍中央」要錢 藍白再戰財劃法 16縣市達共識

藍白執政16縣市共同研議財政收支劃分法修正建議，由國民黨立院黨團提案，要求中央釋出15%稅收、約5133億台幣給地方縣市。(本報資料照片)

藍白聯手在立法院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，藍白執政16縣市共同研議修正建議，將由國民黨 立院黨團提案修法，要求中央釋出15%稅收、約5133億元（台幣，下同，約158億美元）給地方縣市，藍白聯手「地方包圍中央」要錢。立法院財委會周三舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，將邀地方首長出席說明。

國民黨主席朱立倫昨天呼籲，民進黨 不要集權又集錢，25年來地方財源不足，不只國眾兩黨，甚至一些民進黨的人也有這樣的想法。國民黨廣邀各縣市的財政首長討論，已經形成一個基本共識，願意廣納社會意見，最重要的就是這次一定要過。

據了解，行政院並不排斥檢討財劃法，但多年來，礙於財政部 與地方政府始終沒共識，修法屢卡關，時至今日，中央和地方意見依舊歧異，行政院和民進黨團傾向不提對案，也力求在修法過程匯聚地方意見，審慎研議，而非倉促了事。

目前立法院提案修正「財劃法」版本包括國民黨團版、民眾黨團版，加上多位國民黨立委提案，總計多達14個修法版本。其中，國民黨團版本是國民黨執政和民眾黨執政的新竹市等16縣市達成的共識版本，劃定6大原則，要訂定22縣市統籌分配稅款的分配公式入法，目標年底完成修法。

國民黨團版預計要中央「割肉」約5133億財源給地方，而民眾黨團版則要求中央釋出2775億元。據了解，修財劃法是民眾黨長期主張，民眾黨團總召黃國昌也積極向藍營提議共同合作修「財劃法」。

國民黨人士表示，新國會三黨不過半，讓25年未修正的財劃法修法出現曙光，若再錯過，不知何年何月能修正。

知情人士指出，國民黨智庫版本出爐後，包括國民黨執政的14個縣市加與藍友好的苗栗縣，還有民眾黨執政的新竹市，4月舉行16縣市會議，對國民黨的修法版本，特別是擴大稅基的分配方式達成一致共識，提出修法共識版本。

民眾黨立委林國成表示，民眾黨沒有一定要跟誰合作，現在國民黨願意談，且有共識，所以合作。

民進黨籍召委郭國文質疑，在中央補助下，去年地方財政總缺口約500多億元，但民眾黨的版本從中央挖了近3000億，國民黨的版本更超過5000億，根本就是缺1塊要10塊。

財政部官員則表示，財劃法雖多年未修正，但並未影響地方財政收入，最近幾年因稅收狀況好，地方實際上分配到的金額，都比原先的預算多。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，多年來行政院從未排斥檢討財劃法，但地方從稅收、幅員、人口數、產業都不相同，始終沒有共識，這些都要討論，不能為快而快。

郭國文表示，藍白版本不但沒有學理依據，也與現實脫節，其中暗藏各自的盤算，例如國民黨團版其實就是「雙北條款」，為了雙北市長蔣萬安、侯友宜而修，主要分配依據是按照人口數，並設計首都3%機制安撫蔣萬安。

財政部官員表示，統籌稅款須根據財政盈虛，考量人口、面積、財政能力等再作分配，對於中央而言，必須要保持適度財源，才能推動重大建設，也須考慮每個縣市財政，窮的縣市盡量彌補、富有的城市少分一點，才能兼顧公平發展。