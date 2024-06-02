財劃法成2026藍白合試金石 國民黨執政4都同意優先讓利

財劃法修法藍白黨團及立委提案 製表／屈彥辰

藍白聯手闖關國會的下一戰聚焦財劃法，藍白接下來合作推動福國利民的民生法案，累積互信與成功值，將是2026縣市長地方選戰是否「藍白合」的試金石。

藍白縣市要求中央釋出的15%稅收，是以2024年各級政府收入淨額3兆6410億元的15%計算，扣除6%的特別統籌分配稅款，為5133億元（台幣，下同，約158億美元），再加計原來中央統籌分配稅款核定給各縣市的3771億元，總規模為8904億元。

8904億元的統籌款，應以總額的94%列為普通統籌分配稅款，將在6大原則下以公式設算入法，包括直轄市讓利縣市、照顧人口少多偏鄉的縣市均分條款，離島縣市條款及首都條款。

依據此版本，總額近8904億元可供分配款項的15%，優先分配未達綜合所得額的縣市，亦即六都優先讓利15%分配給16縣市。國民黨 人士指出，台北市長蔣萬長、新北市長侯友宜 、桃園市長張善政 及台中市長盧秀燕都同意讓利，這是非常不容易的共識。

其次，可供分配款項的11%，按財政能力，由六都及其餘16縣市「均分」，將可充分照顧到人口少、偏鄉多、以農業為主的縣市，例如新竹市、嘉義市和彰化縣。

另外，以可供分配款項67%，維持過去方式，按人口數比率分配給直轄市、縣（市），人口愈多的縣市分配愈多。考量各地方政府人口數落差大，新北市人口數最多，而離島的金門、馬祖、澎湖僅占全國人口數比率約1%，增列提撥直轄市人口數最高者獲配數之2%，再平均分配離島3縣市。這是新北市再讓利離島條款。

第五項原則是，可供分配款項4%，直接分配給鄉（鎮、市），由中央研訂公式分配；最後是「首都條款」，台北市身為首都與國際金融重鎮，明定保留可供分配款項的3%給台北市。

國民黨智庫試算，照16縣市共識版本修法後，六都占整體統籌的比率大約由原先61%減少到49，北高減少影響較大；縣市占比由原先約24%增加到40。

知情人士表示，北市已向黨中央傳達立場，3%首都條款不能動，一定要與其他條文「包裹通過」，否則將提不同意見。新北市讓利離島條款，新北事後也再提出修正意見，主張由各縣市再由可分配款項中拿出4%分配給離島3縣市，金額約22億元。