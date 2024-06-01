新聞評論／是政府服務人民 還是人民服侍政府？

蔡政府下達的赴陸旅遊「6月禁團令」，各界原本期待新上任的賴政府會宣布解除，卻未能如願。賴清德 一句「兩岸互不隸屬」，粗魯折斷北京當局遞出的橄欖枝；對岸除發動大規模軍演，也拒絕陸客團來台，更宣布中止100多項ECFA商品關稅減讓。如此一來，賴政府自無法取消兩岸觀光 禁團令，但行政院又擔心民眾反彈，只好另闢小門，允許6月前已敲定的觀光團可繼續照走。

這種「封大路、開小徑」的作法，與其說是卓內閣的臨時變通之計，不如說是賴政府對人民的欺罔和凌遲。人們迎來一個新政府，它如果不能一改高傲，謙虛為人民服務，卻更加堅持己見，大家對它還能有什麼期待？何況，賴清德僅獲四成民意支持，卻固執選擇以「兩國論」申述自己「務實台獨工作者」的立場，顯示他把自己看得比全台兩千多萬人還要尊貴。這樣的總統，可能誠懇服務人民嗎？

賴清德總統在就職演說中提到「兩岸互不隸屬」，講稿是否事先獲得美國同意，至今仍是一個謎團。無論如何，賴清德明知他說出此話必將在台海掀起巨浪，他仍一意孤行，證明他是一個高度自戀而無法克制的人，即使為了國家人民也不願稍稍自我節制。蔡英文 在2021年國慶也曾說過「互不隸屬」之語，卻未掀起如此巨大的波濤；原因是當時她就任總統已五年，也享有過半的民意支持，且兩岸並非處於尋求緩解的時機。相形之下，少數總統的賴清德卻一味得意自滿，無法務實權衡時勢。

當賴總統說出「兩岸互不隸屬」時，等於把北京開放陸客赴台的大門轟然封死，順便賠上百項ECFA。否則，他難道期待北京會摸著發紅發燙的臉，笑著宣布兩岸繼續優惠？事實上，如果賴清德對兩岸和平存有一絲掛念，對兩岸人民互訪存有積極想法，他就不會選擇在就職演說中作出「互不隸屬」的宣示。換言之，他如果未來在其他場合作此表態，同樣能凸顯個人立場，卻不致一錘敲斷在野黨幫忙奔走建立的兩岸善意，一錘粉碎兩岸旅遊交流和商品優惠的想望。最後，只能開個旅遊小洞，聊供業者解飢。

如果說賴清德宣示「互不隸屬」，是對國家主權的嚴肅表態；但觀察正在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會，賴政府的立場又顯得徒託空言，毫無企圖心。如果我國真要追求參與國際醫療事務，卻又捨棄參與國際活動時常用的「中華台北」不用，堅持要用「中華民國」，不是在畫地自限嗎？最後人們看到的，就是台灣代表團年復一年在WHA場外失聲吶喊，挺綠民眾甚至把出席的在野黨立委當成抗議對象，連悲憤情緒都變形走樣。這種場面，賴政府明年還要如法炮製嗎？

蔡政府八年，台灣的官／民關係發生了巨大的質變，政府不再以服務人民為目的。人們看到，政務官大剌剌訓斥立委，檢警調任意查人民水表，社團法人的資產遭政府橫加侵奪，政府隨便用行政命令限制人們的行動自由，蔡英文則長達700多日拒絕接受媒體訪問。更別忘了，我國輸陸農漁產品多次因驗出病蟲害或藥物殘留遭暫停進口，陳吉仲領軍的農業部一律指責這是陸方的惡意打擊，並拒絕採取行政作為改善品質。這兩天，台灣輸出韓國的鳳梨被韓方驗出有象鼻蟲；農業部馬上回應，台方將加強出口檢疫。兩相對照，民進黨政府的政治雙標，可鄙又可悲！

民眾對新政府原本懷有期待，但從賴清德的演說，到立院內外的抗爭，乃至兩岸觀光的處理，如今只剩一連串失望。(轉載自聯合報社論)