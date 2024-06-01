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玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

黑白集／無盡酬庸 權力美味不在道德

黑白集
前立委趙天麟華麗復出，國民黨立委王鴻薇在臉書發文諷刺。（圖／翻攝王鴻薇臉書）
前立委趙天麟華麗復出，國民黨立委王鴻薇在臉書發文諷刺。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

權力的滋味，品嘗過的人便知美妙。去年因外遇中國小三而宣布退選的綠委趙天麟，時隔半年便華麗翻身，當上台鋼子公司「榮剛」的獨董。錢多事少離家近，趙天麟發文，感謝上帝「美好的安排」。幸運兒不止他，去年因論文抄襲風波棄選的新竹市前市長林智堅，最近也獲聘為三立集團旗下「永興資本」的總經理。

羨慕嗎？一個「林九萬」，搖身變成「林廿萬」，已教多少太陽花世代恨得牙癢癢。一將功成萬骨枯，不過如此。可惜這次「青鳥行動」不夠持久，否則，再出個新版林飛帆也並不難。

當年國民黨時代政務官退休，也都享受酬庸，轉到相關黨公營事業任職。民進黨則更青出於藍，政務官還沒退下來，就接受民間企業「預訂」禮聘，什麼「旋轉門條款」都管不住。經濟部前部長王美花還未卸任，台新金控即幫她喬好「獨董」職位。行政院前副院長沈榮津更神，剛辭掉台灣金董座，馬上轉任東元電機獨董，同時又被延攬為開發金的副董。

開發金的眼力非凡，除了相中沈榮津，還快手快腳撈住甫卸任的衛福部次長王必勝，邀他擔任旗下中華開發資本的資深副總。藍委酸他去當「八百萬門神」，王必勝便大聲回嗆，「我藐視國會，來抓我！」

權力的美味，在於無盡的酬庸自動送上門來。只要有關係，不在乎道德。（轉載自聯合報）

趙天麟 退休 國民黨

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