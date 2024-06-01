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王義川風波延燒 柯文哲：警總復辟

記者歐陽良盈、楊德宜／台北1日電
王義川風波延燒，民眾黨主席柯文哲批評，民進黨黨工拿到連國安局長都拿不到的資料。(記者余承翰／攝影)
王義川風波延燒，民眾黨主席柯文哲批評，民進黨黨工拿到連國安局長都拿不到的資料。(記者余承翰／攝影)

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上稱可用手機訊號，分析集會群眾年齡，引發爭議。民眾黨主席柯文哲今天批評，民進黨黨工拿到連國安局長都拿不到的資料，酸「沒想到在民進黨統治之下的台灣，警總復辟」，要王義川出來面對。

柯文哲表示，王義川事件是一個要嚴肅面對的問題，質疑他的資料是從哪裡來的？現在三大電信公司都說沒有賣給王義川，連國安局長蔡明諺都出來講說「這個我們拿不到」，批「一個民進黨黨工可以拿到國安局長拿不到的東西」，王義川一定要出來面對。

柯文哲指出，王義川不知道用什麼不當手法拿到個資，這樣的個資外洩問題，不就是現在台灣詐騙猖獗的原因嗎？台灣人民最痛恨的就是詐騙，現在王義川就是活生生的例子，「告訴我們為什麼今天台灣詐騙那麼多。」

柯文哲說，王義川自爆可用手機訊號比對包括519民眾黨集會等群眾年齡，以民眾黨立場來說，舉辦聚會活動，來參加活動的人卻被電信監控，「民眾黨一定要提出嚴正抗議」說到此氣的用手扣桌子，「王義川一定要出來說明。」

針對民進黨政策會執行長王義川「電信偵查」疑雲爭議，3大電信業者都稱並未提供任何資料。政治大學法學院副教授劉宏恩在臉書表示，「各位的電信資料，其實早就被業者浮濫對外提供了」。

劉宏恩表示，這幾天看到政府官員、立委和電信業者的說明，「真是看到火冒三丈！」竟然到現在還有這麼多人認為，「只要去除姓名身分證字號就叫做去識別化，沒有違反個資法」。甚至還有電信業者回覆說，提供的資料只有人群、人流資料，沒辦法識別到「個人」，「我看了更氣，因為那就是胡扯！胡扯！胡扯！」

他說，3家電信業者全部都早已常態性地以自己用戶的通話、簡訊和上網及行動軌跡資料，對外兜售大數據服務，給許許多多的企業、廣告公司來比對出每個人的生活習性、上網記錄、消費習慣、生活圈和行動軌跡，並不是只有給政府單位或針對大型人群集會而已。

劉宏恩表示，我們每個月要付錢給電信業者，然後電信業者還可以免費拿我們的個資對外招攬生意來賺錢，「真是奇怪，應該是你們付錢給我們，取得我們同意，才可以使用我們的個資才對」，消費者付錢給你，還要義務提供自己個資給你當金礦，然後還要幫你數鈔票？

王義川風波延燒，民眾黨主席柯文哲批評，民進黨黨工拿到連國安局長都拿不到的資料。(...
王義川風波延燒，民眾黨主席柯文哲批評，民進黨黨工拿到連國安局長都拿不到的資料。(記者余承翰／攝影)

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