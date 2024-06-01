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警局長非蔣屬意 藍白批內政部長耍人

台灣新聞組／台北1日電
內政部長劉世芳表示，台北市警察局長人選一事，不是百分之百大家都會滿意，但就是互相尊重。(記者林伯東／攝影)
內政部長劉世芳表示，台北市警察局長人選一事，不是百分之百大家都會滿意，但就是互相尊重。(記者林伯東／攝影)

台北市警察局長由警政署副署長李西河出任，並非市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧。藍白立委昨開記者會聲援蔣萬安，批評內政部長劉世芳是在戲耍蔣。劉昨澄清，她並未主動提供兩人名單，而是蔣有屬意人選，因任務需求，才把兩人學經歷送給蔣。

李西河說，未來將著重治安、交通、集會陳抗等問題。方仰寧昨聲明表示，警察人事，長官自有適當的考量安排，希望外界不要再議論紛紛，不利警察內部團結。

國民黨立委王鴻薇指出，劉世芳5月27日晚上打電話給蔣萬安，討論北市警察局長人選，當時蔣遵守慣例，請劉提供人選圈選。劉也同意並提出李西河、方仰寧兩人，沒想到蔣選了方仰寧，劉就翻臉了，完全沒遵守承諾，而是指派李西河，過程充滿戲謔、狡詐、欺騙；賴清德總統上任後，從中央對抗國會，到挑釁在野黨執政的地方政府，賴政府要全面烽火嗎？

立委賴士葆表示，依法北市警察局長由中央指定，但中央跟地方首長要溝通，既然劉世芳心裡已內定李西河，何必轉一圈叫蔣萬安勾選方仰寧後，劉又不要，根本就是戲弄蔣萬安。

國民黨團書記長洪孟楷昨質詢此事，劉世芳表示，她跟蔣萬安通過兩次電話，沒主動提兩位人選，而是蔣提出屬意人選，她跟蔣說因任務需求，蔣需要知道另一位人選的經歷，所以她就把兩位的學經歷送給蔣。她強調溝通就是這樣，不是百分百大家都滿意，要互相尊重。

蔣萬安昨赴市議會總質詢，民進黨議員簡舒培說，市長不是要糖的孩子，不如你意就哭鬧。蔣萬安反擊，當時對決定人選的方式有共識，「只給一人，我沒話說，你給兩個人選，要我選一個，我選了你居然反悔，請問議員你能接受嗎？未來很多合作的事，你答應了，我敢相信嗎？」

簡舒培堅持警察局長是中央指派，蔣萬安說，「那就直接派啊，不需要給我人選做決定」，誠信是說到要做到，這次承諾的事沒有做。

新任北市警察局長爭議，蔣萬安表示，問題在溝通過程中，給我兩個人選，讓我選了之後竟...
新任北市警察局長爭議，蔣萬安表示，問題在溝通過程中，給我兩個人選，讓我選了之後竟然反悔。(記者黃義書／攝影)

國民黨 賴清德 內政部

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