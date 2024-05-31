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顧立雄面對國防線記者 軍備改革侃侃而談、敏感話題避答

記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄，資料照。(記者劉學聖／攝影)
國防部長顧立雄，資料照。(記者劉學聖／攝影)

台灣新任國防部長顧立雄昨晚（31）邀請各媒體軍事線記者餐敘。顧立雄表示，過去四年擔任國安會秘書長、負責與美國軍事交流，如今才敢來接國防部。席間面對記者提出的問題，顧立雄對軍備方面侃侃而談，包括證實蕭美琴副總統先前在美國所言，國防部將成立「前瞻創新發展小組」，加強與產學界結合，將尖端科技應用於軍事領域。未來向美國引進技術與軍備，也會提高運用效率較高的商售（DCS）管道，不再只偏重政府對政府的軍售（FMS）。至於國造潛艦IDS後續預算如何編列？有無機會加入美軍環太平洋演習？以及敏感的蔣公銅像、轉型正義等問題立場為何？顧立雄都選擇低調，沒有明確回答。

媒體問顧立雄，何時接獲總統告知，要他接掌國防部？顧立雄反問：「哪一位總統？」隨即表示，蔡、賴兩位都曾通知他，時間其實「滿早的」。至於蔡政府後期曾有風聲，指他要接替當時的部長邱國正，到底是真是假？顧立雄說，確實曾有過類似考量，但並未具體落實。

顧立雄也說，擔任國安會秘書長四年，國防方面主要負責台美交流業務，經常帶著國防部人員赴美開會，因而認識包括副部長柏鴻輝，以及戰規司、整評司等單位。有了這些共事經歷，才敢接國防部長；接了部長之後，就是所有業務都得要管。至於與新任國安會秘書長吳釗燮的關係，顧立雄說：「他做我以前作的事情，我們的分工方式對調。」

記者追問，賴總統要顧立雄接任部長時，有無承諾對國防部全力支持，例如保證預算調升等？顧立雄沒有正面回答，但「向國際展現防衛決心很重要」。至於上任最急迫要做的事，包括強化不對稱戰力、聯合作戰，加強韌性、後備戰力改革等。

由於各部會已經在編製114年度的預算，國造潛艦IDS後續量產計畫會不會列入？顧立雄沒有回答此問題。對於IDS，他只表示，現階段的目標，是先完成原型艦的測試，「一切以安全為先」。

有記者提出，據傳日前顧立雄拜會立委陳永康，陳當面向其提出的建議之一，是官兵酒駕不該一律汰除，而應看樣態決定裁罰程度。顧立雄回答，這是一個敏感問題，他目前的態度是不會變。

記者又問，如何面對國軍歷史、轉型正義等問題？例如蔣公銅像、黃埔百年校慶，「大陸」是否要改稱「中國」等？顧立雄表示：「現在就要回答啊？」記者表示，下周到立院業務報告，幾乎所有立委都會要他表態。顧表示，這些問題在幕僚準備的題庫中當然都有，但仍沒有進一步多說。

顧立雄相對侃侃而談的，是軍備相關議題。他證實，國防部新成立類似美軍前瞻創新發展小組DIU（Defense Innovation Unit）的單位，雖還是在整評司之下，但他會親自督導。目的是更有效率整合中科院與民間研發創新單位的資源與能量。顧立雄提及，從事科技研發必須考量本身實力，台灣不是美國，不可能像五角大廈DARPA（國防高等研究計劃署）一般，帶頭砸下鉅資，投入全新的領域。國防部會投資的是等級五以上，相對成熟的科技項目。例如新型無人機、船等，是我方發展重點，從俄烏戰爭例子更顯示，自身擁有生產線的重要，因為一旦開戰，損耗率將極大。但如無人遙控水下載具，就超過我方目前的科技能力。

他也回答記者提問，未來我方對美採購，運用效率較高的商售比重將會提高。「我講得很白，雞蛋不能放在同一個籃子，要運用各種可行模式：包括軍售、商售、自研等。」

顧立雄最後宣稱，太太王美花告誡他，到了國防部，不能像在金管會一樣，什麼都可以說。「當時我操作過很多議題，也曾經測風向。對於較有把握的事情，就開記者會說明；沒把握者就先露出一點點，看看順風或逆風。然而現在很多事情，必須要考慮台美關係，消息曝光後，AIT會不會打電話來？」他表示，現在自己對很多事情的考量是，應該說到什麼程度？

國防部 預算 五角大廈

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