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北市警察局長 蔣萬安選方仰寧 李西河卻接任

記者廖炳棋、林麗玉／台北31日電

警政署昨晚發布台北市警察局長人事，由警政署副署長李西河接任，原本外界呼聲很高的警專校長方仰寧失之交臂。李西河昨晚表示，未來擔任台北市警察局長，將著重治安、交通、集會陳抗等問題。

警大47期的李西河，現年63歲，2026年元月屆齡退休；他是當初內政部長劉世芳提供台北市長蔣萬安圈選的局長人選之一，但並非蔣屬意人選。

北市府表示，不是對李西河副署長有任何意見，雖說警政一條鞭，但仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

知情人士說，劉世芳27日致電蔣萬安，問蔣有沒有屬意的警察局長人選？蔣回答「不然名單開出來，我來圈選決定」，當天劉給了方仰寧、李西河二人名單，隔天劉再與蔣通電話，蔣表達選方仰寧，但劉世芳回「選李西河吧！」蔣再表達，當初說好中央給名單由他選，他選方仰寧，劉世芳僅再回「好，了解了。」

接下來劉世芳沒有再電話溝通，警政署昨公布李西河出任警察局長人事前沒多久，中央才透過人來傳遞訊息將由李出線。

據了解，總統賴清德擔任台南市長期間，李西河曾任台南市刑警大隊長、永康警分局長，二人有一定熟悉度；警界解讀，李西河出線，與賴清德意志有關。另傳言，方仰寧當年處理太陽花學運，至今仍有部分綠營人士不滿，阻擋他接任北市警局長一職。

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