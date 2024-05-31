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新聞評論／上任才兩周 賴清德人設變「衝組」

聯合報社論
賴清德總統。(本報資料照片)
賴清德總統。(本報資料照片)

賴總統上任第一周，即挑起解放軍台海軍演，和一場針對在野黨的國會內戰，民主國家恐無人能比。他的就職演說，違反承諾推翻蔡英文路線，宣示兩國論，使台海軍演常態化。他更在就職前下達「反守為攻」令，發動暴力杯葛國會改革，壓制在野監督執政。賴清德忘記了元首角色，選擇以黨主席身分帶領民進黨衝撞在野黨，搞得國政及社會氛圍一團紛亂。

台灣歷經大選內耗，好不容易得以喘息。而中國大陸體認民進黨將長期執政，透過馬習2會釋出善意，放寬兩岸對話條件，並為兩岸觀光打開小門試風向。民間期待兩岸出現轉圜，為經濟注入活水，豈料事與願違。賴總統不僅折斷橄欖枝，執政黨甚至指控藍白受習近平指揮，要利用國會顛覆政府。執政者拿國家安全當政爭工具，對外引戰，並對內開砲。

外界原不解賴總統為何急向對岸攤牌，直到目睹民進黨全力杯葛議事，柯建銘更聲稱「習近平占領主席台」，人們這才了解：抗中保台戰術又來了。對比蔡英文利用太陽花、反送中擴大民意基礎，賴清德面對習近平笑臉迎人，卻主動踩紅線升高緊張，企圖扳回民意支持。

近來若干民調稱賴清德支持度超過4成，這並非他治國有道，而是仇恨動員所致。少數總統拿不出新政，卻高掛戰牌，把人民望治心切的期待都拋在腦後。民進黨否認立院外的陳抗是黨部發動，但主辦者卻囂張嗆警，「難道要我撂中央黨部派人來」，威脅警方擴大封路。群眾夜裡即興開趴烤肉，妨礙台大兒童醫院安寧，警方甚至不敢處理。如果民進黨不是亂源黑手，公權力為何如此軟弱？

520前後事故不少。例如，中捷出現模仿鄭捷的隨機殺人事件，家屬證實凶手有特定政治動機；新竹豪宅火警燒死兩名打火兄弟，高樓救災竟要靠民間的吊車協助。同一時間，鄰近的日韓和中國舉行峰會，重啟三國自貿協定談判，但兩岸ECFA卻面臨叫停。台灣社會並非高枕無憂，人民需要政府補強很多保護措施。就連軍方，正面臨嚴重兵源不足，還傳出飛行員寧可賠錢也要提前退伍。但賴總統的思維卻偏向「賴主席」心態，對在野黨打壓，對民生大事漠然，他忘了自己是2300萬人的總統？

賴清德時代的開場，竟是1幕本土意識形態鎮壓異議者的場景，令人不安。他的人設變成「衝組」，雖收服黨內派系，卻少了蔡英文處理國際事務的「可預測性」。綠委的暴衝表現，使賴政府披上「8家將」形象；加上菜鳥內閣，無法讓人看清賴總統要把台灣帶往何方。賴清德難道不怕，如此粗魯的治國開場，將把整部汽車的導航、機件和方向盤統統操壞？否則，怎會魯莽到不顧兩岸和平，又煽動群眾去包圍國會，這能贏得民心嗎？

自李登輝以降，歷任總統都謹守憲法維持現狀，以維護民主和團結為要，深知這是國家持盈保泰的最佳選擇。但賴清德不計後果，一心逞威，撒下動亂因子。蔡英文在528國會大戰前夕打破沉默，藉愛貓名義發文「在新抓板上想睡又醒，好像掛念什麼」，頓時有數千人留言追憶當年。這些弦外之音，令人沉重。

如果賴清德不懂人民的「掛念」，那天美國眾院議長麥考爾的記者會發言也很有啟發。他提醒，「有些紅線必須小心不能跨越，否則將導致災難性的戰爭」。麥考爾指的是中國，但賴總統更要戒慎，不可為了掩飾治國無能亂打仇中牌。說到底，台灣禁不起亂，一旦政經脫序，敵人就會趁虛而入。(轉載自聯合報社論)

賴清德 民進黨 蔡英文

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