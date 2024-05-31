新聞眼／查王義川師出有名 強化國會調查權正當性

民進黨政策會執行長王義川。(本報資料照片)

國會改革法案日前三讀，民進黨 政策會執行長王義川在政論節目上說溜嘴，稱可用「基地台訊號」比對參加青島東路活動群眾，與五一九民眾黨遊行以及1月13日參加民進黨凱道選前之夜是否重疊，王義川此番話不僅讓賴清德 總統甫上任就陷風暴，更賦予國會改革大刀啟用的正當性。

憲法本賦予國會得以行使調查權，但一直缺乏相關配套武器，許多爭議政策如疫苗 、快篩及雞蛋進口仍被鎖在黑箱裡。國會改革修正案正是要解決這些弊端，調查權篇章的三讀條文，明定立法院可要求政府機關、法人、團體或社會有關係人員提供文件，如果隱匿不提供，公務員將送至監察院懲戒，民間團體或人士則會被處行政罰鍰。

也就是說，王義川稱「基地台訊號」可比對青島東路群眾個資，未來總統公布法令後，立法院就可針對社會關係人員如電信公司、王義川等人調閱資料，釐清真相。

王義川以一介「黨工」身分，居然碰觸得到電信公司應替民眾保密的個資，已讓人心惶惶；而王義川的言行，也給國會改革一個「師出有名」的例子，國會有武器，才真能戳破執政黑箱。

而面對外界質疑，民進黨與王義川也把矛頭對準新北市與台中市政府，直指新北耶誕城活動及台中市也曾以包括男女占比，以及年齡層等資訊分析群眾。這也是典型的烏賊戰術，電信業者早就表示，在去識別化清洗後，還是可以知道使用者的年齡與性別，王義川所揭露的是掌握了手機使用者的「足跡交叉比對」，知道幾場大型活動是不同的族群，這才是關鍵。

賴清德2019年與蔡英文黨內總統初選時，曾有媒體報導賴使用台南市政府台北辦公室，秘密行程被曝光，當時賴表示，這樣的手段沒必要「因為我們不可以用國家機器，在這場初選裡面進行干預」。賴當時反對「國家機器」介入初選，他也是最大受害者與見證者。如今王義川疑以「國家機器」監測群眾，賴若不正視王的爭議行為，並終止不當手段，風暴將愈演愈烈。